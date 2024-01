Najważniejsze zjawiska astrologiczne w 2024 roku

Na początku kolejnego roku warto sprawdzić, jakie ważne zjawiska astrologiczne będą miały miejsce w ciągu najbliższych miesięcy. Według astrologów mają one bowiem duży wpływ na życie każdego z nas oraz na losy świata. 2024 rok ma podobno należeć do spokojniejszych. Nie powinniśmy więc spodziewać się wielu szczególnych momentów przełomowych, a raczej kontynuacji tego, co przyniosły nam lata ubiegłe. Nie oznacza to oczywiście, że powieje nudą. Przed nami wiele szans na zmiany w naszym życiu.

Astrologia w 2024 roku: najważniejsze zjawiska i daty

Wilcza pełnia Księżyca w Lwie – 25 stycznia

Pierwsza pełnia Księżyca w nowym roku i to od razu w znaku Lwa, uznawanego przez niektórych za prawdziwego króla – silnego, przywódczego i pewnego siebie. Nic więc dziwnego, że w tym czasie wszystkie znaki zodiaku poczują przypływ mocy i będą chciały pokazać się światu z jak najlepszej strony. Dzięki pełni niektóre z nich nabiorą nawet odwagi i siły potrzebnej do realizacji ważnych życiowych planów – zarówno tych związanych ze sferą osobistą jak i zawodową. Sformalizowanie związku, przeprowadzka, kursy doszkalające i zmiana pracy – to wszystko może być wówczas w zasięgu ręki.

Zaćmienie Księżyca w Baranie – 25 marca

W czasie zaćmienia Księżyca – według astrologów – w każdym z nas ujawnia się to, co zazwyczaj schowane jest w cieniu, gdzieś bardzo głęboko. Dodatkowo zaćmienie w Baranie sprawi, żedadzą o sobie znać negatywne cechy tego znaku zodiaku takie jak przede wszystkim niecierpliwość, impulsywność i skłonność do kłótni. W tym czasie możemy więc być bardziej niż zwykle zdenerwowani i łatwiej będzie nas sprowokować do słownych utarczek. Na szczęście to zaćmienie może sprzyjać również zamknięciu wielu spraw, które od dawna zaprzątają nasze myśli.

Całkowite zaćmienie Słońca i nów Księżyca w Baranie – 8 kwietnia

Jednym z najważniejszych zjawisk astrologicznych w 2024 roku będzie całkowite zaćmienie Słońca, które niestety widoczne będzie tylko w Ameryce Północnej i na Pacyfiku. Wydarzeniu temu towarzyszyć będzie nów Księżyca w Baranie. To wszystko – jak uważają astrologowie – może wywoływać w nas silne emocje, które ciężko będzie nam okiełznać. Na szczęście w tym wyjątkowym czasie będziemy gotowi na zmiany i podjęcie koniecznego ryzyka. Dzięki temu zyskamy nowe możliwości i szansę na rozwój.

Tranzyt Jowisza do znaku Bliźniąt – 26 maja

Zjawisko to ma miejsce raz na dwanaście lat. Tym razem tranzyt Jowisza do znaku Bliźniąt potrwa aż do czerwca 2025 roku. Jego wyjątkowość sprawia, że ma duży wpływ na nasze życie. Według astrologów po tym wydarzeniu może spotkać nas wiele dobrego. Łatwiej będzie nam osiągnąć równowagę pomiędzy życiem materialnym i duchowym. Odczujemy energię płynąca od Bliźniąt. Wszak ten znak zodiaku pełen jest radości i optymizmu.

Częściowe zaćmienie Księżyca w Rybach i pełnia Księżyca w Baranie (Superksiężyc) – 18 września

Pełnia Księżyca, w czasie której znajduje się on najbliżej naszej planety, nazywana bywa również superksiężycem. To wyjątkowe zjawisko na wrześniowym niebie w połączeniu z częściowym zaćmieniem Księżyca niewątpliwie – według astrologów – wpłynie na nas. Za sprawą Ryb będzie to czas wyjątkowo emocjonalny, nostalgiczny i romantyczny. Staniemy się wówczas bardziej wrażliwi i odczujemy wiele pozytywnych emocji, którymi będziemy chcieć podzielić się z innymi.

Pierścieniowe zaćmienie Słońca – 2 października

Jednym z ważniejszych zjawisk astrologicznych w 2024 roku będzie także pierścieniowe zaćmienie Słońca, w czasie którego Księżyc nie zasłania w całości naszej gwiazdy. Astrologowie uważają, że może to być dla nas czas wyzwań, które pozytywnie wpłyną na nasze życie. Spodziewajmy się zmian i rozwoju. Powinniśmy być również przygotowani na nagłe zwroty akcji i zaskakujące wydarzenia.