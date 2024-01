2024 rok i noworoczne postanowienia

Nowy rok dla wielu z nas oznacza noworoczne postanowienia. W naszych głowach rodzi się pomysł rozpoczęcia wszystkiego od nowa lub przynajmniej przeprowadzenia poważnej zmiany w naszym życiu. Planujemy zrzucić zbędne kilogramy, nauczyć się języka obcego, kupić mieszkanie, zmienić pracę, znaleźć miłość, stanąć na ślubnym kobiercu.

Postanawiamy robić wszystko, aby tylko osiągnąć zamierzony cel. Z zapałem zapisujemy się więc na siłownię lub do szkoły językowej, niezdrowe przekąski i słodkie napoje zastępujemy warzywami i wodą mineralną, zaczynamy oszczędzać, zakładamy konto na portalu randkowym. Pełni zapału i nadziei na powodzenie naszego planu przystępujemy do działania. Z czasem jednak nasz entuzjazm zaczyna słabnąć. Zamiast rowerka treningowego wybieramy wygodną kanapę. Coraz częściej zdarza nam się zaniedbywać naukę języka. Zmęczeni i pełni wątpliwości w pomyślne zrealizowanie postanowień noworocznych zastanawiamy się, czy komuś udaje się w nich wytrwać dłużej niż kilka tygodni.

Te znaki zodiaku wytrwają w noworocznych postanowieniach

Astrologowie są zdania, że umiejętność cierpliwej i regularnej realizacji planów zapisana jest w gwiazdach. W związku z tym wskazują znaki zodiaku, które wytrwają w noworocznych postanowieniach. Poradzą sobie nawet wtedy, kiedy obiorą wyjątkowe ambitne cele. Nie zniechęcą ich drobne przeszkody, a nawet poważne trudności. Powoli i konsekwentnie będą dążyły do zrealizowania planu ustalonego na początku roku. Te znaki zodiaku to: Byk, Lew, Panna i Koziorożec.

4 znaki zodiaku, które wytrwają w noworocznych postanowieniach

Byk

Byk nie powinien dziwić w zestawieniu znaków zodiaku, które wytrwają w noworocznych postanowieniach. Powszechnie znany jest przede wszystkim ze swojego uporu, wytrwałości i silnej woli. Pierwsza z wymienionych cech często utrudnia mu życie i nie wpływa najlepiej na jego relacje z innymi. Okazuje się jednak wyjątkowo pomocna w czasie realizacji postanowień noworocznych.

Lew

Lew to znak zodiaku, który uwielbia być doceniany i chwalony. W związku z tym chętnie wytrwa w swoich planach na nowy rok, aby zobaczyć podziw, a nawet zazdrość, w oczach innych. Dodatkowo do działania może zmobilizować go fakt, że ktoś w niego nie wierzy. Lew zrobi wszystko, aby udowodnić tej osobie, że się myli.

Panna

Panna jest wymagająca wobec innych, ale przede wszystkim wobec siebie. Dzięki temu również ona ma szansę dotrzymać noworocznych obietnic i w całości zrealizować swój plan – nawet ten bardzo ambitny. Dodatkowo pomocne w tym będą takie jej cechy jak cierpliwość, wytrwałość i obowiązkowość.

Koziorożec

Koziorożec to kolejny znak zodiaku, który wytrwa w noworocznych postanowieniach. Nic dziwnego – w końcu znany jest przede wszystkim ze swojej pracowitości. Jest sumienny, dokładny i cierpliwy. Dzięki temu osiągnie wszystko, co założy sobie na początku roku. To jednak nie wszystko – jest w stanie wspierać innych i pomagać im w realizacji noworocznych postanowień.