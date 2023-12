Sen o śmierci lub zmarłych. Czy powinniśmy się go obawiać?

Sen o śmierci lub zmarłych w pierwszej kolejności zazwyczaj kojarzy nam się dosyć negatywne i wywołuje nasz strach. Według sennika jednak zupełnie niepotrzebnie. Tego rodzaju sen niesie za sobą pozytywne przesłanie, a więc nie powinniśmy się go obawiać. Oznacza szczęście, zmianę na lepsze i zwrócenie się ku przyszłości. Jest symbolem wewnętrznej przemiany, która już wkrótce stanie się naszym udziałem. Bywa jednak też wskazówką, która powinna skłonić nas do zakończenia nierozwiązanych spraw z naszej przeszłości.

Co oznacza sen o śmierci?

Sen o śmierci, bez względu na to czy dotyczy nas samych czy drugiej osoby, wywołuje zazwyczaj negatywne emocje. Niemal natychmiast po obudzeniu zastanawiamy się, czy czeka nas lub kogoś bliskiego coś złego i czy powinniśmy obawiać się śmierci. Wspomniany sen można różnie interpretować. Wszystko zależy od jego szczegółów i kontekstu.

Jeżeli śnimy o własnej śmierci nie oznacza to, że musimy obawiać się szybkiego rozstania z tym światem. Wręcz przeciwnie – zgodnie z sennikiem – czeka nas długie życie i szczęśliwe życie, w którym cieszyć się będziemy dobrym zdrowiem. Sen ten oznacza też często, że przed nami jakaś poważna zmiana i powinniśmy być przygotowani na koniec pewnego etapu i rozpoczęcie nowego, chociaż zazwyczaj jest to kwestia, której bardzo się obawiamy. Odnosić się to może zarówno do naszego życia osobistego jak i zawodowego.

Sen, w którym umiera ktoś inny, odczytywać można jako zmianę, która nadejdzie w relacjach z tą osobą. Stanie się nam ona bliższa lub wręcz przeciwnie – nasza więź ulegnie osłabieniu. Może stać się tak z powodu np. wyjazdu tej osoby. Taki sen bywa często wynikiem tego, że martwimy się o daną osobę. Okazuje się jednak, że niepotrzebnie, bo osobę tę czeka wiele szczęścia.

Kiedy śnimy o tym, że kogoś zabijamy, odczytywać to można jako problemy, których chcemy lub powinniśmy się pozbyć. Może to być zmiana pracy, do które powinniśmy się zmobilizować, ale również przeprowadzka czy zakończenie nieodpowiedniej dla siebie relacji.

Śnić jednak można nie tylko o śmierci osoby, ale także zwierzęcia lub obumieraniu roślin. Wówczas zazwyczaj sny takie odczytuje się jako zaniedbywanie ważnych obowiązków w życiu oraz zapominanie o istotnych sprawach.

Co oznacza sen o zmarłych?

Innym snem, który pojawia się dosyć często, jest sen o zmarłych. Warto wiedzieć, że - według sennika - jest dla nas najczęściej rodzajem ostrzeżenia. Powinien skłonić nas do przemyślenia swojego obecnego życia i zaplanowania w nim koniecznych zmian. W przypadku tego snu – podobnie jak przy śnie o śmierci – interpretacja zależy od szczegółów, które są w nim obecne.

Gdy w naszym śnie zmarły pojawia się jako osoba żywa może to być oczywiście wyrazem naszej tęsknoty za tą osobą i oznaczać, że w ostatnim czasie nasze myśli szczególnie krążyły wokół niej. Tego rodzaju sen interpretuje się najczęściej jako przestrogę przed czyhającym na nas niebezpieczeństwem. Sen ostrzega przed podjęciem niewłaściwych decyzji lub znajomością z nieodpowiednimi osobami.

Z kolei rozmowę ze zmarłym, którą odbywamy we śnie, interpretuje się zazwyczaj jako otrzymanie wsparcia i opieki szczególnie w sprawach wydających się do tej pory beznadziejnymi. Należy jednak przy tym uważać, bo taki sen to czasami również ostrzeżenie, aby w pewnych kwestiach działać rozsądnie i powoli. Nieprzemyślane działania mogą bowiem oznaczać dla nas kłopoty.

Ciekawą symbolikę posiada też sen, w którym kłócimy się ze zmarłym. Według senników należy traktować go jako przestrogę przed osobą z naszego otoczenia, która źle nam życzy i może być przeszkodą w realizacji naszych planów i osiągnięciu sukcesu.