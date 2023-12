Baba Wanga - "Nostradamus Bałkanów"

Baba Wanga – właściwie Wangelija Pandewa Dimitrowa – była niewidomą bułgarską wizjonerką, której przepowiednie dotyczyły zarówno losów pojedynczego człowieka jak również całego świata. Bywa nazywana "Nostradamusem Bałkanów". Urodziła się w 1911 roku jeszcze na terenie Imperium Osmańskiego w ubogiej rodzinie. W 1923 roku na skutek wypadku straciła wzrok i już do śmierci pozostawała osobą niewidomą. Z czasem zaczęła rzekomo ujawniać zdolności jasnowidzenia. Jak sama twierdziła - Bóg odebrał jej wzrok, ale w zamian obdarował ją umiejętnością widzenia przyszłości.

Jedną z jej pierwszych przepowiedni, dzięki której zyskała sławę w ówczesnej Bułgarii, była ta rzekomo przewidująca wybuch II wojny światowej. Z jej usług korzystało wielu zwykłych obywateli, a także znane osobistości, w tym politycy. Wśród tych ostatnich byli podobno car Bułgarii Borys III czy Leonid Breżniew. Baba Wanga zmarła w 1996 roku na raka piersi.

Istnieją teorie, według których Baba Wanga współpracowała z Bułgarską Partią Komunistyczną, a wygłaszane przez nią proroctwa służyły ZSRR. Jej przepowiednie były i nadal są polem do nadużyć. Wszystko z powodu tego, że Baba Wanga mówiła trudnym do zrozumienia dialektem, a do tego była niepiśmienna. Ponadto jej wizje były ogólnikowe i pozbawione szczegółów. Łatwo więc można je dostosować do różnych sytuacji i osób.

Przepowiednie Baby Wangi

Baba Wanga przewidziała rzekomo datę własnej śmierci, a jej proroctwa sięgają aż do 5079 roku, w którym według niej ma nastąpić koniec świata. Zwolennicy bułgarskiej mistyczki przekonują, że przewidziała ona wiele ważnych wydarzeń w historii świata, w tym m.in.:

śmierć Józefa Stalina,

rozpad ZSRR

katastrofę w Czarnobylu,

śmierć księżnej Diany,

zatopienie okrętu podwodnego Kursk,

zamachy terrorystyczne 11 września 2001 roku.

Wiele przepowiedni Baby Wangi się nie spełniło. Wieszczyła, że Barak Obama będzie ostatnim prezydentem Stanów Zjednoczonych, a w 2010 roku wybuchnie III wojna światowa i w jej wyniku do 2016 roku nastąpi wyludnienie Europy. Z kolei na 2023 roku Baba Wanga przepowiadała m.in. zmianę orbity Ziemi i burzę słoneczną, która miała zmienić pole magnetyczne na naszej planecie. Wieszczyła ponadto śmiercionośnego wirusa pochodzącego z Syberii oraz prace nad bronią biologiczną prowadzone przez jedno z państw, w wyniku których zginie wielu ludzi.

Przepowiednie Baby Wangi na 2024 rok

Na zbliżający się 2024 roku Baba Wanga także miała przewidzieć wiele wydarzeń. Zgodnie z jej wizjami w nadchodzącym roku Europa padnie ofiarą ataków terrorystycznych, a na całym świecie będzie można zaobserwować postępujący kryzys gospodarczy. W sieci natomiast będą miały miejsce liczne cyberataki. Ludzkość ma podobno nawiązać także kontakt z pozaziemską cywilizacją. Według bułgarskiej prorokini wiele też ma wydarzyć się na scenie politycznej. W Stanach Zjednoczonych do władzy może wrócić Donald Trump, który jednak zapadnie na tajemniczą chorobę. Natomiast w Rosji Władimir Putin ma paść ofiarą zamachu na swoje życie, którego dokona ktoś z jego otoczenia.

W 2024 roku czekają nas też podobno momenty przełomowe w nauce. Ma zostać wynalezione lekarstwo na raka oraz możliwy jest rozwój informatyki kwantowej. W przyszłym roku – według Baby Wangi – będą towarzyszyć nam trudne warunki pogodowe i klęski żywiołowe. Najbardziej niejasna – a tym samym pozostawiająca szerokie pole do interpretacji – przepowiednia Baby Wangi na 2024 rok dotyczy pojawienia się tajemniczego smoka, który "przejmie wszystko".

Warto wspomnieć, że niektóre z przepowiedni na najbliższy rok pojawiały się już w wizjach Baby Wangi dotyczących kilku ubiegłych lat. Były to kwestie związane m.in. z wynalezieniem lekarstwa na raka, zamachem na Władimira Putina czy tajemniczą chorobą Donalda Trumpa.

Przepowiednie Baby Wangi. Co czeka nas w kolejnych latach?

Wizje Baby Wangi sięgają aż do zapowiadanego przez nią końca świata w 5079 roku. W tym czasie – według niej – ludzkość czeka wiele przełomowych wydarzeń, w tym rzekomo np.:

2028 rok – misja załogowa na Wenus,

2046 rok – możliwość stworzenia od podstaw każdego ludzkiego organu – transplantacja organów stanie się najskuteczniejszą metodą leczenia,

2088 rok – pojawienie się nowej choroby, w wyniku której ludzie będą starzeć się w ciągu kilku chwil,

2097 rok – wynalezienie lekarstwa na wyżej opisaną chorobę,

2125 rok – nawiązanie pierwszego kontaktu z inteligentną cywilizacją pozaziemską,

2164 rok – zwierzęta zmienią się w pół-ludzi,

2183 rok – kolonia na Marsie zażąda od Ziemi niepodległości,

2288 rok – ludzie zyskają umiejętność cofania się w czasie,

3797 rok – koniec życia na Ziemi – przeniesienie życia na inne układy planetarne,

4304 rok – wynalezienie lekarstwa na każdą istniejącą chorobę,

4674 rok – osiągnięcie nieśmiertelności przez ludzi,

5076 rok – odkrycie granicy wszechświata,

5078 rok – podjęcie decyzji o przekroczeniu granicy wszechświata,

5079 rok – koniec świata.

Warto mieć na uwadze, że zdolności do przepowiadania przyszłości przez Babę Wangę nie zostały w żaden sposób potwierdzone, a jej rzekome proroctwa są niejasne i zagmatwane. Z tego powodu do jej wizji warto podchodzić z daleko idącą ostrożnością.