Jaki jest zodiakalny Skorpion?

Skorpion to osoba urodzona między 23 października a 22 listopada. Ten znak zodiaku należy do żywiołu wody i wywołuje dużo emocji, niekoniecznie pozytywnych. Uznawany jest bowiem za jeden z najbardziej problematycznych i trudnych we współpracy w codziennym życiu znaków zodiaku. Często wytyka się mu wiele wad, w tym impulsywność, zaborczość, skłonność do nadmiernej kontroli i dominacji. Jednak Skorpion ma również wiele istotnych zalet. Wobec swoich bliskich jest lojalny, troskliwy i pełen empatii. Wyróżnia go też ambicja, wytrwałość i odwaga.

Skorpion w miłości

Czy Skorpion to dobry materiał na partnera? Czy potrafi stworzyć stabilny związek, w którym zapewni swojej drugiej połówce poczucie bezpieczeństwa. I wreszcie – z kim Skorpionowi jest po drodze? Jakie znaki zodiaku idealnie od niego pasują?

Skorpiona jest w stanie zafascynować przede wszystkim osoba tajemnicza i niebanalna. Aura niezwykłości jest bowiem tym, co ten znak zodiaku pociąga najbardziej. Ponadto Skorpion nie czuje się zbyt dobrze w idealnie poukładanej rzeczywistości. Do życia potrzebuje choćby odrobiny chaosu.

Skorpion ma największą szansę na stworzenie udanego związku z Bykiem, Rakiem, Koziorożcem i Rybami.

Byk

Skorpion i Byk to dwa przeciwieństwa, które jednak silnie się przyciągają. Nie powinno to dziwić. Opiekunem Skorpiona jest Mars, natomiast Byka – Wenus. Ta mitologiczna para kochanków przyciąga do siebie także swoich podopiecznych. Świat Skorpiona jest mroczny i skomplikowany. W przeciwieństwie do radosnego i prostego świata Byka. Skorpiona fascynuje delikatność Byka. Tego drugiego zaś w partnerze najbardziej pociąga aura tajemnicy. Jeśli tylko będą w stanie osiągnąć kompromis – ich relacja może być szczęśliwa i trwała.

Rak

Skorpiona z Rakiem ma szansę połączyć głęboka więź. Każde z nich musi jednak dużo od siebie dać. Nie obędzie się również bez kompromisów. Oba znaki należą do żywiołu wody, co pozwoli im wzajemnie wyczuwać i rozumieć swoje emocje. To znaki bardzo wrażliwe i uduchowione, które w życiu kierują się intuicją. Te cechy mogą stanowić podwaliny pod długie, wspólne życie. Ponadto oboje mają w sobie silną potrzebę bliskości i stabilizacji, co również może sprzyjać ich związkowi. Muszą natomiast uważać na skłonność do zazdrości, od której oboje nie są wolni. Mimo wszystko ta para ma szansę na udany związek.

Koziorożec

Skorpiona i Koziorożca łączy odwaga, odporność na stres i ambicja. Ta ostatnia często sprawia, że obierają wspólne cele i osiągają wiele sukcesów, które na dobre cementują ich związek. W ich relacji nie będzie miejsca na nudę. Dużo będzie za to emocji, pasji i uczuć. Ponadto znajdzie się też miejsce na wymianę zdań, a nawet kłótnie, które jednak ostatecznie okażą się bardziej łączyć niż dzielić. Chociaż wiele ich od siebie różni, to jednak nie przekreśla to szansy na wspólną przyszłość.

Ryby

Skorpiona i Ryby łączy przede wszystkim to, że od życia oczekują więcej niż tylko zwyczajnej codzienności. Oba znaki zodiaku nie lubią rutyny. Skorpion i Ryby tak potrafią zatracić się w swojej relacji, że niemal zapominają o całym świecie. Mają podobną wrażliwość, a w życiu kierują się głównie emocjami. Nie powinno to jednak dziwić, ponieważ są znakami żywiołu wody. Ten fakt również pomaga im stworzyć stabilną relację.