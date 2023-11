Andrzejki 2023. Czas wróżb i przesądów

Andrzejki - świętowane w nocy z 29 na 30 listopada - kojarzą nam się przede wszystkim z magią, wróżbami i zabawą. To czas, w którym chcemy poznać przyszłość i dowiedzieć się, czy w najbliższym czasie uda nam się znaleźć miłość. Szukamy także odpowiedzi na pytania dotyczące zdrowia lub pracy. Nie wszyscy z nas wiedzą jednak, że istnieją również przesądy związane z Andrzejkami. Mówią one o czynnościach, których nie powinniśmy wówczas robić oraz o takich, które powinniśmy koniecznie wykonać. W przeciwnym wypadku możemy ściągnąć na siebie pecha.

Przesądy związane z Andrzejkami dotyczące jedzenia

Przesądy związane z Andrzejkami dotyczą często jedzenia. Uważa się, że singielki w Andrzejki nie powinny niczego jeść w ciągu dnia. Dopiero wieczorem mogą spożyć posiłek, ale wyłącznie w postaci słonego śledzia. Poświęcenie to ma zostać wynagrodzone, ponieważ dzięki niemu w nocy przyśni im się ich przyszły wybranek.

W dniach 29 i 30 listopada warto też uważnie obierać jabłko, aby w trakcie tej czynności nie przerwać skórki. Jeśli do tego dojdzie, może spotkać nas nieszczęście w miłości. Po zjedzeniu jabłka należy spalić jego pestki i słuchać, czy nie wydają wówczas trzaskającego dźwięku. Jeśli tak się zdarzy – czeka nas dużo szczęścia w miłości.

W tym wyjątkowym czasie dobrze jest także ostrożnie obchodzić się z solą. Jeśli zdarzy nam się ją rozsypać, możemy mieć pecha. Jednak nawet wówczas, kiedy dojdzie do rozsypania tej przyprawy, nie wszystko jeszcze stracone. Możemy próbować odwrócić los i przerzucić rozsypaną sól przez lewe ramię – koniecznie prawą ręką.

Warto wspomnieć jeszcze o przesądzie z Rumunii. Zgodnie z nim w Andrzejki dobrze jest zjeść ząbek czosnku, który podobno chroni przed krążącymi tej nocy złymi duchami.

Inne przesądy związane z Andrzejkami

Przesądy związane z Andrzejkami nie omijają też jednego z najważniejszych andrzejkowych atrybutów, a mianowicie świec wykorzystywanych do wróżenia. Należy pamiętać, aby w czasie tego wyjątkowego wieczoru zawsze ustawione były pionowo. W przeciwnym razie - jeśli się przewrócą lub będą ustawione poziomo – nieszczęście w miłości gwarantowane.

Z tego samego powodu w Andrzejki lepiej powstrzymać się przed wizytą u fryzjera, a w szczególności przed obcinaniem włosów. Może to – zgodnie z przesądem – odebrać szansę na znalezienie miłości.

Pannom zaleca się, aby w Andrzejki ucięły gałązkę czereśni lub wiśni i wstawiły ją do wazonu z wodą. Jeśli gałązka zakwitnie do Wigilii, oznacza to, że w przyszłym roku wyjdą za mąż. Rychłego ślubu mogą spodziewać się też wówczas, kiedy w andrzejkową noc włożą pod poduszkę 41 ziaren pszenicy i przyśni im się, że ktoś chce je ukraść.

Natomiast popularny przesąd w Niemczech mówi o tym, że jeśli panna chce, aby przyśnił jej się przyszły mąż, musi iść spać nago. Ostatni z popularnych andrzejkowych przesądów mówi o tym, że nie powinno się w tym czasie - podobnie jak zresztą w całym listopadzie - brać ślubu. Może to sprawić, że zawarte wówczas małżeństwo będzie nieszczęśliwe.