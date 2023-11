Andrzejki 2023 będą wyjątkowe dla 4 znaków zodiaku

Na noc z 29 na 30 listopada przypada wyjątkowy wieczór pełen magii – wieczór andrzejkowych wróżb. To wówczas szczególnie intensywnie zastanawiamy się nad tym, co czeka nas w przyszłości. Czy uda nam się zrealizować marzenia? Czy osiągniemy sukces w pracy? I czy zdrowie będzie nam dopisywać?

Najczęściej jednak nasze wróżby dotyczą miłości. Sprawdzamy, kto z nas pierwszy się zakocha, a kto wkrótce znajdzie miłość na całe życie. W Andrzejki zdecydowanie bardziej niż w inne dni roku chcemy poznać imię naszego partnera i dowiedzieć się, czy już niebawem zmienimy stan cywilny.

Tegoroczne Andrzejki mają być wyjątkowe dla 4 znaków zodiaku. Mają one szansę spotkać kogoś wyjątkowego, kto może już na zawsze zawładnąć ich sercem i odmienić ich życie. W andrzejkowy wieczór mogą spotkać miłość.

Znaki zodiaku, dla których tegoroczne Andrzejki będą wyjątkowe

Bliźnięta

Listopad, na końcu którego wypadają Andrzejki, był dla Bliźniąt pracowitym czasem. Poświęciły dużo sił na pracę i realizację swoich pasji. Teraz czas zadbać o uczucia. W tegoroczne Andrzejki od Bliźniąt – zazwyczaj pełnych życia i ciekawych świata – będzie jeszcze bardziej biła pozytywna energia. Będą jeszcze mocniej niż zwykle przyciągać do siebie ludzi, a wśród niech kogoś, kto całkowicie zawróci im w głowie. Niekoniecznie jednak musi to być ktoś nieznajomy. Może to być ktoś dawno niewidziany, niemal zapomniany. Może nie warto ponownie uciekać przed tą znajomością?

Panna

Panna ostatnio wyjątkowo dużo myśli o przyszłości. Planuje, układa, kalkuluje. Skupia się przede wszystkim na tym, czego tak naprawdę pragnie. Zrozumie wreszcie, że najbardziej potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, które może zapewnić jej tylko ktoś bliski. Zacznie rozglądać się za kimś wyjątkowym i intensywnie zastanawiać się, kiedy na swojej drodze może spotkać prawdziwą miłość. A czy jest lepszy czas na miłosne wróżby niż Andrzejki?

Waga

Waga potrzebowała ostatnio odpoczynku. Listopadowa aura za oknem i sezon na niekończące się infekcje znacznie ją osłabiły. Kilka dni życia na zwolnionych obrotach pomogły jej jednak odzyskać siły. Te zaś przydadzą się na Andrzejki. Wypoczęta i zrelaksowana Waga z odwagą i determinacją wkroczy na parkiet. Ma na nim szansę znaleźć partnera nie tylko do tańca, ale również na resztę życia. Czy bijąca od niej pewność siebie zwróci uwagę kogoś dla niej idealnego?

Koziorożec

Koziorożec ostatnio – jak zresztą zazwyczaj – zbyt dużo czasu poświęcał pracy i realizacji swoich zawodowych planów. Jednak tegoroczne Andrzejki będą wyjątkowe także dla niego. Na chwilę zapomni o obowiązkach służbowych, a skupi się na życiu osobistym. Życiu, w którym właśnie tego dnia ma dużą szansę poznać kogoś wyjątkowego. Kogoś, kto sprawi, że Koziorożec już nigdy nie będzie myślał w pierwszej kolejności o pracy. Czy w ten magiczny wieczór znajdzie miłość na resztę życia?