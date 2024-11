Wróżby na andrzejki 2024

Andrzejki w Polsce obchodzone są w nocy z 29 na 30 listopada. Zgodnie z tradycją to wieczór spotkań i zabaw towarzyskich, którym towarzyszą wróżby. Andrzejki 2024 to idealna okazja, by jak co roku tego dnia, spróbować wyczytać przyszłość z wróżb. Najpopularniejszą z nich jest andrzejkowe lanie wosku, bez której nie może się odbyć żadna zabawa czy domówka andrzejkowa, jednak andrzejkowych wróżb jest znacznie więcej poznaj również te mniej znane.

Lanie wosku na andrzejki

Andrzejki nie mogą się odbyć bez lania wosku. To tradycyjna wróżba, która nieodmiennie kojarzy się z wieczorem magii. Do lania wosku potrzebne są: świeca, miska z wodą, klucz z dużą dziurką, latarka lub druga świeca. Roztopiony wosk (ze świecy lub wcześniej przygotowany w kąpieli wodnej) przelewa się przez dziurkę od klucza do miski z wodą. Po wystudzeniu wyjmuje się formę z wosku z wody, a następnie - oświetlający latarką lub świecą - rzuca cień na ścianę. Interpretacja kształtu wosku stanowi wróżbę na najbliższy czas.

Wróżba na andrzejki: Skórka jabłka

Inna znana wróżba na andrzejki to obieranie skórki z jabłka. Potrzebne są: jabłko oraz nożyk do obierania owoców. Wróżba polega na tym, by obrać jabłko ze skórki, starając się, by była ona jak najdłuższa. Następnie obraną skórkę należy rzucić za siebie. Kształt, który przybierze, to symbol pierwszej litery imienia przyszłej drugiej połówki.

Andrzejkowa wróżba: Fusy z kawy

Wróżenie z fusów to absolutna klasyka. Aby je wykonać, wystarczy zaparzyć kawę mieloną w filiżance, a następnie wypić napar. Filiżankę z fusami przekazuje się innej osobie, by ta - na podstawie kształtu fusów - odczytała naszą przyszłość.

Wróżenie w andrzejki: Rzucanie monetą

Wróżba z monetą to prosta zabawa, którą można przygotować na każdej imprezie. Potrzebne są jedynie miska lub inny pojemnik z wodą oraz moneta. Każdy uczestnik bierze do ręki monetę, myśli życzenie oraz rzuca monetą do miski. Jeśli trafi, jego życzenie wkrótce się spełni.

Wróżba andrzejkowa: Wyścig butów

Wróżba z butami to jedna z najbardziej znanych andrzejkowych zabaw. Potrzebne do jej przygotowania są jedynie… buty uczestników. Należy wyznaczyć start wyścigu. Metą są drzwi. Uczestnicy zdejmują buty i ustawiają je jeden za drugim aż do drzwi. Ten, kogo but pierwszy przekroczy próg, wkrótce stanie na ślubnym kobiercu.