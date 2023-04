Praktyczny kurs tarota. Kompletny podręcznik Jeśli interesuje cię tajemnicza talia kart oraz sposób stawiania i odczytywania tarota, sięgnij po książkę „Praktyczny kurs tarota. Kompletny podręcznik”. Jego autorka, Joan Bunning, opisuje każdą z kart oraz tłumaczy, jak prawidłowo pracować z tarotem. Zestaw praktycznych ćwiczeń pomoże ci zrozumieć prawdy ukryte w tarocie, a liczne wskazówki pomogą interpretować poszczególne karty. Kup książkę ze sklepu INFOR i przekonaj się, jak działa tarot!

Twoim kamieniem szlachetnym powinien być ametyst, który pomoże Ci zachować spokój i stabilność emocjonalną. Jest to idealny kamień dla osób o silnym charakterze, które często stawiają sobie wysokie cele i są w stanie pracować ciężko, aby je osiągnąć.

Aby pomóc losowi, staraj się utrzymywać pozytywną energię wokół siebie i wypełniać swoje życie pozytywnymi myślami. Zwróć uwagę na to, co mówisz i myślisz, ponieważ Twój umysł ma silną moc, która może przyciągnąć do Ciebie pozytywne lub negatywne wydarzenia.

Ciekawą aktywnością dla Ciebie może być spotkanie z przyjaciółmi lub udział w imprezie, która odbędzie się wieczorem. Będziesz miał okazję spotkać nowych ludzi i nawiązać ciekawe kontakty, co może przynieść Ci wiele korzyści w przyszłości.

Podczas pracy uważaj na swoje emocje i staraj się utrzymywać spokój. Nie pozwól, aby stres i emocje wpłynęły na Twoją efektywność i produktywność. Koncentruj się na swoich zadaniach i nie pozwól, aby problemy związane z pracą przysłoniły Ci pozytywne aspekty Twojego życia.