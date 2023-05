Reklama

Motywacja do pracy

Według astrologów, godzina największej motywacji do pracy dla Wagi w tym dniu to pomiędzy 10:00 a 12:00. Skup się na swoich zadaniach i oddaj im swoją pełną uwagę, a wyniki na pewno Cię zadowolą.

Reklama

Korzystna planeta

Dzisiejsza korzystna planeta dla Wagi to Wenus. Dzięki niej możesz odczuwać więcej empatii i zrozumienia wobec innych ludzi, co ułatwia kontakt i budowanie relacji. Bądź otwarty na innych i pokaż im, że jesteś obecny.

Pomoc losowi w interesach

Aby pomóc losowi w interesach, warto skupić się na swoich marzeniach i celach. Pracuj ciężko, ale pamiętaj, że czasami warto zrobić krok w tył, aby potem zrobić dwa w przód. Staraj się patrzeć na swoje cele z różnych perspektyw i nie zniechęcaj się w trudnych momentach.

Astrologia i zdrowie Czy zastanawiało cię, dlaczego jedni chorują więcej lub jak dokonujemy wyboru partnera? Hanna Bakuła w książce „Astrologia i zdrowie” w żartobliwy sposób tłumaczy, jakie choroby są przypisywane poszczególnym znakom zodiaku, a także doradza w kwestii wyboru życiowego jak i biznesowego partnera. Według autorki świadomość tego, co nas czeka z określoną osobą, powinna ułatwić podejmowanie decyzji oraz wyeliminować błędy już na początku budowania relacji. Kup książkę w sklepie INFOR i przekonaj się, w jaki sposób gwiazdy decydują o naszym życiu!

Reklama własna

Ciekawa aktywność

Waga, jeśli szukasz ciekawej aktywności na dzisiaj, polecamy wybór czegoś artystycznego. Możesz np. wybrać się na wystawę sztuki lub obejrzeć interesujący film. Dzięki temu będziesz miał szansę na dawkę inspiracji i pozytywnych wrażeń.

Zwrot uwagi podczas wydawania pieniędzy

Dzisiaj warto zwrócić uwagę na swoje wydatki. Zastanów się, czy naprawdę potrzebujesz tego, co zamierzasz kupić. Czasami lepiej odkładać pieniądze na coś, na co naprawdę czekasz i co będzie dla Ciebie bardziej wartościowe w dłuższej perspektywie.