1 stycznia 2026 - Brama Jedynki i globalne otwarcie

Pierwszy dzień roku 2026 to numerologiczna kumulacja energii początku. Data 01.01.2026 w roku o wibracji 1 (2+0+2+6=10, 1+0=1) tworzy potężną "Potrójną Jedynkę". To dzień, w którym manifestacja myśli będzie miała niemal natychmiastową moc. Według wizjonerów, to właśnie tego dnia w sferze globalnej mogą paść deklaracje, które nadadzą ton całej nadchodzącej dekadzie. To najlepszy moment na planowanie nowych przedsięwzięć, ponieważ energia ta wspiera odwagę i pionierskie rozwiązania.

20 marca 2026 - Równonoc wiosenna i przejście Saturna

To jedna z najważniejszych dat astrologicznych 2026 roku. Równonoc zbiega się z ingresami planet do znaku Barana, co w astrologii światowej oznacza "Wielkie Przebudzenie". Według nauk mnicha Paisjusza i starców z góry Athos, to właśnie w okolicach marca 2026 roku ludzkość odczuje pierwszy silny impuls do zmian strukturalnych. Wibracja tego dnia sprzyja odcinaniu się od przeszłości i bolesnym, ale koniecznym reformom. W Polsce może to być czas ważnych decyzji dotyczących suwerenności i bezpieczeństwa.

12 sierpnia 2026 - Całkowite zaćmienie Słońca i "Dzień ciemności"

To bez wątpienia najbardziej "złowieszcza" data w kalendarzu 2026 roku. Całkowite zaćmienie słońca widoczne nad Europą jest bezpośrednio łączone z przepowiedniami o "trzech dniach ciemności" oraz wizjami św. Malachiasza. Numerologicznie i astronomicznie jest to moment zawieszenia praw logiki. W tym dniu energia "klątwy szóstki" osiągnie swoje apogeum. Ezoterycy radzą, aby w okolicach 12 sierpnia zachować szczególną powściągliwość w działaniach publicznych i skupić się na ochronie ogniska domowego. To data, która może przynieść nagłe zwroty akcji na arenie międzynarodowej.

22 października 2026 - Koniunkcja Oriona i Portal Agarthy

Październik 2026 przyniesie specyficzne ustawienie planet względem pasa Oriona. W tradycji mistyki wschodniej i przepowiedniach o Agarcie, jest to dzień "otwarcia wrót". Energia tego dnia sprzyja komunikacji i odkrywaniu ukrytej prawdy. Może dojść do ujawnienia informacji, które dotąd były pilnie strzeżone przez rządy lub organizacje religijne. Dla Polski, szczególnie w okolicach miejsc mocy, takich jak Wawel, będzie to dzień silnych odczuć intuicyjnych i zbiorowego poczucia wspólnoty.

21 grudnia 2026 - Przesilenie zimowe i zamknięcie cyklu

Ostatni ważny Dzień Mocy w 2026 roku przypada na przesilenie zimowe. To moment, w którym energia roku Jedynki zaczyna wygasać, przygotowując miejsce dla wibracji kolejnego roku. Według wizji Indian Hopi, jest to czas "zbierania plonów oczyszczenia". Jeśli rok 2026 był czasem trudnym, grudniowe przesilenie przyniesie ulgę i nadzieję. To data symbolicznego zwycięstwa światła nad mrokiem, w której globalne napięcia powinny zacząć wygasać, ustępując miejsca budowaniu nowego, bardziej sprawiedliwego porządku świata.