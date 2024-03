Jasnowidz Krzysztof Jackowski znany jest od lat. Nie raz dzielił się swoimi przywidywaniami dotyczącymi przyszłości. Niedawno w rozmowie z dziennikarzami "Super Expressu" odniósł się do tego, co czeka Polaków w najbliższych miesiącach. Okazuje się, że nie ma zbyt dobrych wieści.

Krzysztof Jackowski zdradził prawdę na temat przyszłości Polaków

Dziennikarze "Super Expressu" spotkali się z najsłynniejszym polskim jasnowidzem. Podczas rozmowy zapytali Jackowskiego, co sądzi o 2024 roku. Jackowski wyjawił, że ten rok nie będzie należał do najlepszych. Według niego najbliższe miesiące nie będą dobre.

"2024 rok, to bardzo istotna data. To jest data rozpoczęcia czegoś, co my nazwiemy jakimś krótkim etapem na świecie, nie tylko w Polsce. Potrwa to do 2028 roku. Obawiam się, że niestety Polska będzie się borykała z kłopotami, jak wiele innych państw, ponieważ to będzie okres wojen na świecie (...) Obawiam się, że to będzie zły rok" - powiedział Jackowski.

Dziennikarze podczas wywiadu poruszyli również kilka innych kwestii. Między innymi zapytali o wprowadzenie euro.

"Polacy muszą się przygotować na euro i ten rząd, pan Tusk doskonale o tym wie. Są nowe traktaty unijne i jeden z nich mówi, że każdy kraj członkowski, musi dysponować walutą euro. Donald Tusk dobrze, wie, że jeżeli jego kadencja potrwa 4 lata, to skończy się z euro w kieszeni, a nie złotówką. Nie będziemy mieli wyjścia, będzie obowiązek euro w każdym kraju członkowskim" - powiedział Jackowski.