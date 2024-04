Reklama

Retrogradacja Merkurego to okres, w którym planeta wydaje się poruszać wstecz na niebie. Astrologowie uważają, że ten zjawisko może powodować problemy w komunikacji, podróróżach, technologii i innych obszarach związanych z Merkurym.

Reklama

Kończąca się w czwartek retrogradacja Merkurego rozpoczęła się 2 kwietnia i trwała przez trzy tygodnie.

Z czym się wiąże retrogradacja Merkurego?

W tym czasie wiele osób mogło doświadczyć:

Problemów z komunikacją. Nieporozumienia, kłótnie, trudności w wyrażaniu swoich myśli.Problemów technicznych. Awarie komputerów, problemy z internetem, utrata danych.Opóźnień w podróróżach. Odwołane loty, pociągi z opóźnieniem, problemy z bagażem.Większego jak zazwyczaj poczucia zmęczenia i rozbicia. Brak energii, trudności z koncentracją, problemy ze snem.

Koniec retrogradacji Merkurego - co oznacza?

Koniec retrogradacji Merkurego oznacza, że ww. problemy powinny zacząć ustępować. Możemy spodziewać się poprawy komunikacji, mniej kłopotów z technologią i płynniejszego przebiegu podróży. Poziom energii powinien również wzrosnąć, a my sami powinniśmy poczuć się bardziej skoncentrowani i zmotywowani.

To jednak nie oznacza, że wszystko wróci do normy z dnia na dzień. Nadal możemy odczuwać pewne skutki retrogradacji przez kilka kolejnych dni, a nawet tygodni. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i dać sobie czas na powrót do równowagi.

Koniec retrogradacji Merkurego to dobry moment na to, aby:

Podsumować ostatnie trzy tygodnie. Zastanów się, jakie lekcje wyciągnęłaś z tego doświadczenia i co możesz zrobić, aby w przyszłości uniknąć podobnych problemów.Wyznaczyć sobie nowe cele. Czas na nowe projekty i wyzwania. Warto skorzystać z odzyskanej energii i motywacji, aby zacząć realizować swoje marzenia.Zadbać o siebie. Odpocznij, zrelaksuj się i zadbaj o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. To dobry moment na to, aby naładować baterie i przygotować się na nowe wyzwania.

Jednocześnie pamiętaj, retrogradacja Merkurego to naturalny cykl, który zachodzi kilka razy w roku.