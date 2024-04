Pamiętajmy jednak, że zodiak to tylko pewien schemat, a ludzkie charaktery są o wiele bardziej złożone. Nie każdy Skorpion czy Rak automatycznie staje się bezwzględnym mścicielem. Poniższe zestawienie traktujmy więc z przymrużeniem oka, a nie jako wyrok bezwzględnej wyroczni.

Za najbardziej mściwe wśród znaków zodiaku uważane są:

Skorpion (23.10 - 21.11)

Nikogo nie powinno dziwić, że Skorpion otwiera tę listę. Osoby spod tego znaku słyną z intensywnych emocji, głębokiej pamięci i niezwykłej determinacji. Zdrada czy krzywda ze strony bliskiej osoby to dla nich cios niczym z miecza Damoklesa. Zemsta staje się wtedy obsesją, skrupulatnie planowaną i wyczekiwaną niczym zemsta rodu Capulettich na Montekich. Skorpion nie spocznie, dopóki nie ujrzy swojego wroga pokonanego i upokorzonego.

Rak (22.06 - 22.07)

Raki to domatorzy o wrażliwych duszach. Ich świat kręci się wokół rodziny i bliskich, a poczucie bezpieczeństwa jest dla nich priorytetem. Dlatego też wszelkie zranienia w tych sferach odbierają niezwykle personalnie. Zdrada partnera, zerwanie przyjaźni czy bolesne słowa ze strony bliskiej osoby to dla Raka niczym cios w serce. Choć na zewnątrz mogą sprawiać wrażenie łagodnych i ugodowych, w głębi duszy skrywają żar urazy, który z czasem może przerodzić się w chęć zemsty. Zemsta Raka nie jest jednak spektakularna i gwałtowna. Działa on raczej po cichu, niczym podstępny krab, tkając sieć intryg i drobnych złośliwości, które mają doprowadzić wroga do rozpaczy.

Ryby (19.02 - 20.03)

Ryby to marzycielskie i empatyczne osoby, które kierują się intuicją i wyobraźnią. Świat postrzegają przez pryzmat emocji, a krzywda wyrządzona im lub ich bliskim to cios niczym w serce. Zranione Ryby zamykają się w sobie, pielęgnując ból i urazy. Zemsta staje się dla nich formą odnalezienia sprawiedliwości i ukojenia żalu. Nie jest to jednak zemsta rodem z hollywoodzkiego filmu akcji. Ryby działają raczej w sposób subtelny, manipulując emocjami i sprytnie podsuwając innym informacje, które mają doprowadzić do upadku wroga.