Choć mówi się, że nikt nie lubi być sam, okazuje się, że są wśród nas tacy, którzy nie tylko lubią własne towarzystwo, ale wolą też mieszkać sami. Dzielenie z kimś jednego łóżka, łazienki, czy kuchni nie jest tym za czym tęsknią i co uważają bardziej za plus, niż minus.

Według astrologii przedstawiciele aż trzech znaków zodiaku należą do tych, którym życie w pojedynkę po prostu bardzo pasuje. Których?

Trzy znaki zodiaku, które lubią mieszkać same

BARAN

Osoby spod tego znaku zodiaku to te, które uwielbiają rządzić. Nie tylko cenią sobie niezależność i spontaniczność, ale lubią dominować. Nie należą do tych, którym wychodzi trzymanie się pewnych ustalonych zasad. Nie mają natomiast problemu z tym, że samotnie chodzą spać i budzą się bez kogoś obok. Współlokator to dla nich dosyć duże wyzwanie, przede wszystkim w tym, by w zgodzie żyć z tą osobą pod jednym dachem.

BYK

Osoby spod tego znaku są uparte. Bywają bardzo towarzyskie, lubią imprezy, ale to nie znaczy, że lubią z kimś mieszkać. Szybciej wybiorą wynajęcie kawalerki, niż pokoju w mieszkaniu, w którym zamieszkają inne osoby. Mimo, że są ugodowe, bywają spokojne i dobre lubią przestrzegać, ale tylko sobie narzucone zasady. Dbają o porządek, ale również po swojemu.

SKORPION

Ten znak zodiaku a właściwie jego przedstawiciele uważani są za najtrudniejsze we współżyciu i tajemnicze osoby. Potrzebują własnej przestrzeni do życia a także swoich reguł i zasad, jakie mają panować tam, gdzie mieszkają. Skorpiony urodzone na przełomie października i listopada kochają spotkania te rodzinne i i towarzyskie, ale gdy zabawa się skończy potrzebują zostać same. Niezależność to ich drugie imię, podobnie jak rytuały, które uwielbiają celebrować w dobrze znanym i tylko ich miejscu.