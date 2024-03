Wielka Sobota w dawnych czasach uchodziła już za świąteczny dzień. Gospodarze wszelkie prace wykonywali do południa. Potem święcono pokarmy a wieczorem uczestniczono w mszy świętej przeznaczonej dla tego dnia Triduum Paschalnego. To właśnie podczas tego nabożeństwa warto było zabrać jedną rzecz z kościoła, by zapewnić sobie szczęście i pomyślność. Co to takiego?