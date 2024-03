Z Wielkim Piątkiem, podobnie jak z Wigilią, czy Niedzielą Palmową, związanych jest sporo przesądów. Czego należy unikać tego dnia, by zapewnić sobie spokój i dobrobyt?

Tego nie rób w Wielki Piątek

Zapewne Wielki Piątek w wielu domach to czas nie tylko ostatnich przedświątecznych zakupów, ale i porządków. Kodeks Prawa Kanonicznego pozwala na te czynności. Tego dnia katolicy przede wszystkim powinni oddawać się modlitwie i przestrzegać ścisłego postu.

Istnieje jednak pewien przesąd związany z tym dniem. Okazuje się, że według ludowych wierzeń tego dnia nie powinno się robić prania. Powód?

Ci, którzy je zrobią, będą mieli brudne ubrania przez cały rok, aż do kolejnej Wielkanocy. Tego dnia lepiej też nie naprawiać żadnych narzędzi, bo będą się dalej psuć.

W Wielki Piątek lepiej nie pracować

W Wielki Piątek w wielu regionach Polski kąpano się o świcie. Wierzono, że ta czynność uchroni przed chorobami skóry. Tego dnia przygotowywano jajka na pisanki a woda po ugotowaniu była wykorzystywana przez dziewczęta do mycia włosów.

Innym, nieco mniej związanym z ludzką działalnością przesądem dotyczącym Wielkie Piątku, jest ten związany z pogodą. Okazuje się, że jeśli tego dnia świeci słońce, to niestety Niedziela Wielkanocna będzie deszczowa i pochmurna. Lepiej, więc jeśli Wielki Piątek będzie pochmurny, ale bez opadów. Te z kolei w Wielki Piątek miały zwiastować rolnikom nieurodzaj. Tego dnia nie rozpalano również ognia, bo mógł ściągnąć na dom i całą wieś suszę.

Dziś Wielki Piątek to w wielu firmach i zakładach pracy dzień wolny. Według starych wierzeń to rzeczywiście nie jest dobry czas na pracę. Jeśli ktoś musi tego dnia pracować, powinien to zrobić szybko, bo to ochroni go przed lenistwem.