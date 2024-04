Wenus, planeta miłości, piękna, harmonii i pieniędzy 29 kwietnia 2024 roku opuściła znak Barana i weszła do ziemskiego i zmysłowego Byka. To przejście będzie miało wpływ na wszystkie znaki zodiaku, przynosząc zmiany w sferze uczuć, relacji i podejścia do przyjemności oraz finansów.