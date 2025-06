Piątek trzynastego od lat budzi emocje - jedni starają się nie wychodzić wtedy z domu, inni z ciekawością śledzą związane z nim legendy i mity. Dla niektórych to po prostu zwykły dzień, dla innych - dzień pełen napięcia, pecha i „złych znaków”.

Choć współczesność coraz częściej podchodzi do przesądów z przymrużeniem oka, nie da się ukryć, że wiara w pechowe symbole, czarne koty, potłuczone lustra czy liczbę 13 jest wciąż silna w wielu kulturach. Co ciekawe, w niektórych krajach to nie piątek 13., ale np. wtorek 13. (Hiszpania) lub piątek 17. (Włochy) budzi najwięcej niepokoju.

Z okazji tego „najsłynniejszego pechowego dnia” przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną krzyżówkę tematyczną, w której znajdziesz hasła związane z przesądami, symboliką liczb, legendami i popkulturą. To nie tylko zabawa, ale też okazja, by sprawdzić swoją wiedzę i dowiedzieć się czegoś nowego.

Co znajdziesz w krzyżówce?

Przesądy i zabobony, które zna każdy od dziecka

Znaki „pecha” i „szczęścia” z różnych kultur

Ciekawostki związane z liczbą 13

Nawiązania do historii, filmów i symboli

Reklama

Dla kogo jest ta krzyżówka?

Dla każdego, kto lubi łamigłówki, interesuje się kulturą, historią i zjawiskami „z pogranicza”, a także dla tych, którzy po prostu szukają ciekawej rozrywki na wieczór. Możesz rozwiązywać ją samodzielnie, z rodziną lub znajomymi – najlepiej właśnie… w piątek trzynastego!

Zanim zaczniesz…

Czy znasz słowo „paraskevidekatriafobia”? Wiesz, jaki związek z pechem mają templariusze? A może w Twoim domu nie przechodzi się pod drabiną ani nie zostawia torebki na podłodze? Jeśli tak – masz spore szanse na komplet punktów!

Rozwiąż i sprawdź się!

Krzyżówkę znajdziesz poniżej ⬇️. Możesz ją rozwiązywać online.

Miłej zabawy – i pamiętaj: pech to tylko stan umysłu!