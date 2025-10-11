Siostra Łucja i objawienia fatimskie. Czego doświadczyła?

Siostra Łucja, czyli Lúcia de Jesus dos Santos przyszła na świat w 1907 roku w Aljustrel. Zmarła w 2005 roku w Coimbrze. Jako mała dziewczynka razem z dwójką innych dzieci była świadkiem tzw. objawień fatimskich. W kościele katolickim św. Łucja uznawana jest za apostołkę pierwszych sobót oraz Służebnicę Bożą Kościoła katolickiego. Mało, kto wie, że tajemnice fatimskie to nie jedyne wizje, jakich doświadczyła. Miała, je również, gdy była już dojrzałą kobietą.

Wizja III wojny światowej. Co na ten temat mówiła siostra Łucja?

W książce Stephena Lassare'a "Odkryte sekrety przyszłości z 1992 roku" znaleźć można dokładną treść przepowiedni siostry Łucji, która dotyczyła III wojny światowej. Padają tam słowa o ataku Chin na Rosję. Z tego, co przekazała siostra Łucja, mają to być straszliwe okrucieństwa i walki. Jak brzmi dokładna treść tej przepowiedni?

Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawicz­ne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror. Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone. Chiny rzu­cą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświad­czalne broni atomowej w Rosji - wieszczyła siostra Łucja.

Wedle jej wizji armia chińska zginie od broni jądrowej a Rosja będzie walczyć na całej granicy. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się póź­niej zemści na nich samych. Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż początkowo będzie zwyciężać. Uderzy w wielu punktach, tak, że Rosja bę­dzie zmuszona walczyć na całej granicy, a jednocześnie potęż­ne desanty będą lądować w głębi kraju - przepowiadała.

Wizja III wojny światowej. Co siostra Łucja mówiła o USA?

Zakonnica uważała, że Amerykanie nie będą ingerować zbytnio w tę wojnę. Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpośrednio do woj­ny, ale widząc, co robią Chińczycy, będą życzyć Rosji zwycię­stwa. Niemcy wciągną USA do wojny jako sojusznika atlanty­ckiego. Pomoc dla Niemców ze strony Ameryki skupi swoją uwagę na Azji i tam będą lądowały wojska USA i Anglii (Irak, Turcja, Iran i Bałkany) w obronie przed Chińczykami. To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. W swej nienawiści nie zorientują się, że sympa­tia Zachodu i reszty świata będzie po stronie Rosji - brzmi treść przepowiedni siostry Łucji.

Wizja siostry Łucji. Które kraje ucierpią w III wojnie światowej?

Siostra Łucja wskazuje w przepowiedni kraje, które ucierpią w tej wojnie. Mówi o Ukrainie oraz Litwie a także Łotwie i Estonii. Jej zdaniem Białoruś, Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez Miło­sierdzie Boże, pozostanie Polska.

Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Od południa z Iraku uderzą Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie aż po Turcję. Od strony Turcji zaatakują Anglicy. Ponadto przy tylu frontach trudno precyzyjnie podać ich kolejność - pisze siostra Łucja.

Siostra Łucja o III wojnie światowej. Co stanie się z Polską?

Siostra Łucja przepowiadała, że Polska będzie tym krajem, który podczas III wojny światowej będzie oszczędzony. W Polsce częściowemu zniszczeniu ulegną miasta przy­brzeżne, ale żadne polskie miasto nie zostanie zniszczone przez broń jądrową. Będą natomiast zagrożone bombardowaniem, podobnie jak całe niemal Zagłębie. Ludność stamtąd będzie ewakuowana. Nie powinna wracać aż po kataklizmie - uważała zakonnica. Atak ma się dziać tylko w portach, obiektach strategicznych i przemysłowych. Nie dojdzie do wielkich zniszczeń, bo Polska się obroni.

Po kilku dniach walk działania wojenne przeniosą się w głąb Niemiec, daleko od granic Polski. Niemcy będą niszczyć się wzajemnie z niesamowitą pasją i wściekłością, bo prawo nie­nawiści zawsze powraca ku temu, kto je stosował. Nadchodzące wypadki zmienią oblicze ziemi, a wszystkie narody świata zmuszą do działania. Jedne pod presją wojny, inne na skutek klęsk żywiołowych lub zniszczenia i rozpadu, które niesie broń jądrowa - przepowiada siostra Łucja. Podkreśla, że Polska "będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze".