Jasnowidz Krzysztof Jackowski to jeden z najbardziej znanych jasnowidzów w Polsce. Jego przepowiednie i wizje często wzbudzają kontrowersje, ale on chętnie dzieli się nimi na swoim kanale na YouTubie.

Jasnowidz Jackowski o życiu pozagrobowym. Pogrzeb uwalnia duszę?

Tym razem nie mówił ani o losach Polski, ani o konfliktach zbrojnych w Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie. Kilka dni przed dniem Wszystkich Świętych postanowił podzielić się swoją wizją na temat życia po śmierci tzw. życia pozagrobowego.

Jego zdaniem dzień Wszystkich Świętych powinien przypominać nam, że i nasze życie, i my sami jesteśmy istotami kruchymi, zwłaszcza, jeśli chodzi o nasze ciało. No i tam jest w tym miejscu na cmentarzu finał wszelkich naszych wojaży, w każdym z wcieleń - mówi jasnowidz Jackowski.

Wypowiadając się na temat śmierci i pochówku zmarłych, jasnowidz Jackowski podzielił się osobistymi odczuciami. Przyznał, że często czuje, że czas przed pogrzebem to ten, gdy dusza krąży wokół osób, które były jej bliskie. Od lat czuję, wewnętrznie czuję, że kiedy nie ma jeszcze pochówku, czyli trzy doby mniej więcej od tego jak duch z człowieka wyjdzie do momentu pochówku, dusza jest bardzo blisko nas, po czym sam element pogrzebu uwalnia duszę - wyznaje jasnowidz Jackowski.

Wizja śmierci jasnowidza Jackowskiego. Jak wygląda życie po życiu?

Przyznaje, że takie wrażenie i przeczucie miał zawsze, gdy był na pogrzebach bliskich mu osób. Jak jasnowidz Jackowski postrzega życie po życiu? Wyobraźcie sobie, że możecie przeżywać nieskończenie wiele razy coś bardzo przyjemnego, co was w życiu spotkało - coś, co było dla was największym uniesieniem i najpiękniejszą chwilą w życiu. I za każdym razem, gdy będziecie się z tym ponownie łączyć, będzie wam się wydawało, że to przeżywacie po raz pierwszy. Jakie to piękne - snuje wizje jasnowidz Jackowski.

Jasnowidz Jackowski o życiu po śmierci. "Człowiek jest energią"

Podkreśla, że właśnie dlatego warto starać się, by w naszym życiu było jak najwięcej takich przyjemnych i radosnych chwil. Bo człowiek jest postacią, ale jednocześnie jest też wiatrem - jest energią. Ten wiatr w przestrzeni to jesteś ty. To jest twoja dusza. Ona może się ukształtować, ale może też być wiatrem - uważa jasnowidz z Człuchowa.

Jego zdaniem wszyscy, którzy są wokół nas, z którymi mamy relacje, będą z nami także po śmierci. Wydaje ci się, że odchodząc z tego świata, zostawiasz żonę, męża, dzieci. Tak, z perspektywy ziemskiego życia to prawda. Ale na tamtym świecie oni wszyscy są obok ciebie - i to nie jest fikcja. Bo tamten świat rządzi się innymi prawami - prawami wyobraźni. A wyobraźnia jest kluczem do istoty rzeczy - przepowiada jasnowidz Jackowski.