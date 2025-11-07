Szukasz horoskopu na weekend 8 i 9 listopada 2025? Chcesz wiedzieć, czy gwiazdy sprzyjają Twojej miłości, finansom, czy relaksowi? Ten listopadowy weekend, przypadający na czas, gdy Słońce jest w tajemniczym Skorpionie, a Wenus sprzyja harmonii, niesie ze sobą intensywne emocje, potrzebę refleksji i głębokich połączeń. Sprawdź, jak układ planet wpłynie na Twój znak zodiaku.