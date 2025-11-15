Siostra Łucja doświadczyła objawień fatimskich

Siostra Łucja, czyli Lúcia de Jesus dos Santos, była portugalską zakonnicą. Urodziła się w 1907 roku w Aljustrel. Zmarła w 2005 roku w Coimbrze.

Siostra Łucja wraz z dwójką dzieci doświadczyła objawień maryjnych w Fatimie. Miały one miejsce od maja do października 1917 roku. Kościół katolicki uznał je za prawdziwe. Doszło do tego w 1930 roku. Oprócz Łucji świadkami objawień fatimskich byli Franciszek i Hiacynta Marto. Obydwoje zachorowali na grypę hiszpankę. Zmarli niedługo po objawieniach.

Łucja została zakonnicą. W 1925 roku wstąpiła ona do Zgromadzenia Sióstr św. Doroty w Vilar, natomiast w 1948 roku – po uzyskaniu specjalnej zgody papieża – odeszła z tego zakonu i dołączyła do zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Coimbrze.

Objawienia fatimskie zostały nazwane tajemnicami. Było ich trzy. Pierwszą i drugą upubliczniono w 1941 roku. Pierwsza miała przedstawiać wizję piekła, druga ostrzegać przed wybuchem II wojny światowej.

Trzecia tajemnica fatimska. Komu przekazała ją siostra Łucja?

Dokument zawierający trzecią tajemnicę fatimską trafił po kilkunastu latach do Watykanu do papieża Jana XXIII, a pod koniec lat 50. XX wieku znalazł się w archiwach watykańskich. Siostra Łucja spisała ją w 1944 roku.

Trzecia tajemnica fatimska została ujawniona przez papieża Jana Pawła II w 2000 roku. To właśnie w niej był fragment o kapłanie ginącym od kuli. Wiele osób doszukiwało się w tym przepowiedni nieudanego zamachu na papieża Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja 1981 roku.

Wizje siostry Łucji. Dotyczyły wojny i broni jądrowej

Poza objawieniami fatimskimi, siostra Łucja miała również inne wizje. Miały one miejsce w 1921, 1925, 1926, 1929 roku a także w późniejszych latach, gdy była w zakonie w Coimbrze. W swoich wizjach siostra Łucja widziała atak Chin na Rosję. Jak relacjonowała doszło w nim do użycia broni jądrowej. Wspominała o tym, że ten konflikt wyrządzi wiele szkód. Wymieniła kraje Europy, które ucierpią.

Według wizji siostry Łucji krajem, który najmniej ucierpi, będzie Polska, bo to kraj, który wiele przeszedł i w którym przestrzegane jest prawo Boże. Po wojnie Polska według przepowiedni siostry Łucji ma stać się państwem silniejszym, które przewodzić zacznie całej Europie. Wymieniała takie kraje jak Holandia, Niemcy, Dania, Szwajcaria, a także północne Włochy.

Wizja III wojny światowej siostry Łucji. Który kraj poniesie najwięcej strat?

Według siostry Łucji krajem, który poniesie najwięcej strat będzie Francja a dokładnie Paryż, który miał spłonąć. Przepowiadała też, że stolica Francji ma zostać dosyć szybko odbudowana. Przez to, co będzie się działo, jak wieszczyła, zginą miliony ludzi.

Warto pamiętać, że przepowiednie siostry Łucji nie do końca zostały zweryfikowane. Nawet papież Benedykt XVI uważał, że zakończenie trzeciej tajemnicy fatimskiej może być inspirowane obrazami, które święta Łucja widziała w książkach. Warto, więc podchodzić do nich z pewnym dystansem.