Jasnowidz Jackowski od pewnego czasu dzieli się w sieci swoimi wizjami dotyczącymi tego, co dzieje się na świecie oraz w Polsce. Niektóre jego przepowiednie są dosyć kontrowersyjne, wzbudzają wiele emocji a nawet mrożą krew w żyłach.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Co wydarzy się w 2028 roku?

Tym razem jasnowidz z Człuchowa wybiega w przyszłość i mówi, co czeka nas w 2028 roku. Jakie zmiany czekają nas za dwa lata według jego wizji? Dopiero stoimy przed III wojną światową. Tak jak mówiłem, do 2028 roku sytuacja będzie taka, że w każdej chwili możemy spodziewać się bardzo pogłębionych działań zbrojnych na świecie - wieszczy jasnowidz Jackowski.

Jasnowidz Jackowski wybiega w przyszłość. Co z III wojną światową?

Jego zdaniem nie warto skupiać się na podziale "tu Polska, tam Czechy, tam Słowacja czy Niemcy". To nie jest konflikt regionalny – to przesilenie światowe, możliwość wojny światowej- mówi jasnowidz Jackowski. Przypomina swoją wizję sprzed dwóch lat, kiedy mówiła, że III wojna światowa nie będzie miała formy międzynarodowego, ale lokalnych konfliktów.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Czy Polskę czeka wojna?

Jasnowidz Jackowski zaznacza, że nie widzi i nie czuje bezpośrednich działań wojennych w rejonie Polski. Czuję, że w pewnym momencie ludzie z niektórych części Polski mogą uciekać. To poczucie mam od 2008 roku, kiedy bezbłędnie przewidziałem krach bankowy 15 września 2008. Wtedy powiedziałem córce, że to doprowadzi do wielkiej wojny na świecie. Mówiłem, że przed tą wojną ludzie w Polsce i Europie będą bali się oddychać. To się potwierdziło podczas pandemii, kiedy ludzie naprawdę bali się cudzych oddechów, nosili maseczki – to był lęk przed oddychaniem - przepowiada jasnowidz Jackowski.

Co jeszcze wieszczy na temat III wojny światowej? Jeśli chodzi o Europę – być może jeszcze w grudniu 2025 roku pojawi się mowa o mobilizacji albo jej rozważanie. Może dojść do popłochu, zamieszek albo nawet dużego trzęsienia ziemi – może nie w całej Europie, ale gdzieś. Może być to duży wstrząs - twierdzi jasnowidz Jackowski.