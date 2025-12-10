Życie i dziedzictwo Wangeliji Guszterowej

Wangelija Pandewa Guszterowa, znana szerzej jako Baba Wanga, zmarła w 1996 roku, jednak jej sława jako mistyczki i jasnowidzki utrzymuje się do dziś. Dla części osób była po prostu uzdrowicielką i wróżką o ekscentrycznych metodach, podczas gdy inni uznawali ją za autentyczną wizjonerkę, otoczoną kultem jeszcze za życia. Przypisuje się jej trafne przewidzenie szeregu doniosłych zdarzeń globalnych, takich jak ataki terrorystyczne z 11 września 2001 roku, katastrofa okrętu podwodnego Kursk, tsunami na Oceanie Indyjskim, wybór Baracka Obamy na urząd prezydenta, a nawet nadejście pandemii Covid-19. Zwolennicy jej zdolności często porównują trafność jej wizji do osiągnięć słynnego Nostradamusa, sugerując, że Baba Wanga mogła być nawet skuteczniejsza w swoich proroctwach.

Reklama

Kontrowersje wokół źródeł przepowiedni

Kluczową kwestią jest jednak fakt, że Baba Wanga nie pozostawiła po sobie żadnych osobistych, pisemnych dokumentów zawierających jej wizje. Znajomość jej przepowiedni opiera się głównie na relacjach osób z jej najbliższego otoczenia, zwłaszcza siostrzenicy Krasimiry Stojanowej, oraz innych bliskich jej sympatyków, którzy upublicznili jej słowa dopiero po jej śmierci. Właśnie ten brak bezpośrednich zapisów jest głównym argumentem krytyków, którzy zarzucają, że przekazy te mogą być nieścisłe, a pierwotne słowa jasnowidzki mogły zostać luźno zinterpretowane przez pośredników.

Wizja na 2025 rok: kontakt z obcą cywilizacją

Spośród wielu wizji przypisywanych Babie Wandze, szczególną uwagę przykuwa proroctwo dotyczące roku 2025. Według relacji jej zwolenników, mistyczka miała przewidzieć, że w tym właśnie czasie ludzkość nawiąże pierwszy kontakt z cywilizacją pozaziemską. Jej wizja zawierała motyw "nowego światła na niebie", co przez niektórych jest interpretowane jako pojawienie się niezidentyfikowanego obiektu latającego (UFO) w trakcie globalnie transmitowanej, wielkiej imprezy sportowej. Choć badacze podkreślają, że Baba Wanga nigdy nie wskazała konkretnego wydarzenia, to losowanie do Mistrzostwa Świata FIFA 2026 stały się przyczyną intensywnych spekulacji wśród internautów i entuzjastów teorii spiskowych.

Reklama

Interpretacje i alternatywne teorie dotyczące "światła na niebie"

Pomimo niejasnego charakteru przepowiedni, najzagorzalsi fani Baba Wangi wierzą, że "nowe światło na niebie" jest jednoznaczną zapowiedzią pojawienia się statku kosmicznego obcej cywilizacji. Jednocześnie pojawiają się głosy sugerujące inne, bardziej astronomiczne wyjaśnienia wizji mistyczki. Naukowcy w tym roku skupili uwagę na tajemniczym obiekcie 3I/ATLAS, komecie międzygwiezdnej, która 19 grudnia przeleci najbliżej Ziemi. Chociaż NASA oficjalnie klasyfikuje go jako obiekt nieożywiony, część badaczy oraz tysiące użytkowników internetu rozważa możliwość, że może to być statek kosmiczny. Inne interpretacje przepowiedni wskazują na oczekiwaną eksplozję supernowej T Coronae Borealis Nova lub mający nastąpić widowiskowy deszcz meteorów.

Zbieżności i legendy spełnionych proroctw

Legenda Baba Wangi w dużej mierze opiera się na przypadkach, w których jej przepowiednie miały się rzekomo spełnić. Wśród najbardziej znanych wymieniane są: katastrofa rosyjskiego okrętu Kursk w 2000 roku, ataki z 11 września 2001 roku, o których miała powiedzieć, że "dwa metalowe ptaki rozbiją się o amerykańskich braci, a krew się wyleje", tsunami na Oceanie Indyjskim w 2004 roku, wybór Baracka Obamy na prezydenta USA w 2008 roku oraz powstanie ISIS w 2010 roku. Co więcej, mistyczka miała precyzyjnie przewidzieć także dzień własnej śmierci. Jednak kontrowersje wokół tych proroctw są znaczące. Eksperci często zauważają, że opisy Wanga były tak ogólne i metaforyczne, że można je dopasować do szerokiej gamy faktycznych zdarzeń. Mimo tych zastrzeżeń, postać Baba Wangi wciąż budzi fascynację i działa na wyobraźnię, podsycając zarówno nadzieje, jak i lęki ludzi na całym świecie z każdą nową interpretacją jej wizji.