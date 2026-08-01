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Przepowiednia siostry Łucji. Te kraje podczas III wojny będą "stosunkowo spokojne"

Helena Ziółkowska
dzisiaj, 05:23
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Przepowiednia siostry Łucji. Te kraje podczas III wojny będą "stosunkowo spokojne"/Shutterstock
Przepowiednie siostry Łucji do dziś ciekawię i ekscytują. Była jedną z trójki dzieci, które doświadczyły objawień fatimskich. Portugalska zakonnica miała wizje dotyczące przyszłości świata, w tym III wojny światowej. Wspominała o krajach, które będą "stosunkowo spokojne". O których mówiła i pisała?

Siostra Łucji i objawienia fatimskie

Siostra Łucja tak naprawdę nazywała się Lúcia de Jesus dos Santos. Była jedną z trójki dzieci, które były świadkami objawień fatimskich. Razem z nią doświadczyły ich Hiacynta oraz Franciszek. To właśnie ta trójka miała wizje z przesłaniem od Matki Boskiej. Kościół katolicki uznał je za prawdziwe i wiarygodne.

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Tajemnic, które przekazała dzieciom Matka Boska podczas objawie fatimskich, było trzy. Dwie pierwsze zostały szybko podane do publicznej wiadomości. Trzecia przez wiele lat była tą, której treść znali jedynie papieże. Siostra Łucja twierdziła, że wedle tajemnic fatimskich przyszłość świata zapowiada się dramatycznie.

Trzecia tajemnica fatimska. Dramatyczne losy świata

Trzecia tajemnica fatimska spisana została przez siostrę Łucję w 1944 roku. Dokument ten trafił do Watykanu. Jego treść poznał papież Jan XXIII, a pod koniec lat 50. XX wieku znalazł się w archiwach watykańskich. To, co stanowiło trzecią tajemnicę fatimską, ogłosił Jan Paweł II. Był w niej fragment o kapłanie ginącym od kuli. Wielu uznało, że była to wizja, która dotyczyła zamachu na papieża. Miał on miejsce 13 maja 1981 roku.

III wojna światowa według siostry Łucjii. Te kraje "zaznają klęski"

Siostra Łucja w swoich wizjach dotyczących III wojny światowej wskazała kraje, które poniosą straty podczas tego konfliktu. Z jej wizji wynikało, że "Rosja zaatakuje Europę" i z tego wynikać będzie wspólna obrona przeciwko Niemcom, którą stworzą Polska, Czechy i Słowacja.

Wojska chińskie będą niszczyły i równały z ziemią wszyst­kie miasta i wsie zamieszkane przez ludność białą, a oszczę­dzały ludność republik azjatyckich, które częściowo powsta­ną przeciw Rosji i przyłączą się do nich. W języku chińskim będzie to się nazywało krucjatą przeciwko hegemonii rasy białej. Będą głosić jej koniec, a siebie mianują ręką sprawied­liwości. Nastąpi atak przez zaskoczenie Niemiec. Rosja runie na Europę. Polska, Czechy i Słowacja, wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą wspólną obro­nę przeciwko Niemcom - wieszczyła siostra Łucja.

Wojenna wizja siostry Łucji. Te kraje będą "stosunkowo spokojne"

Siostra Łucja w swoich wizjach dotyczących III wojny światowej wskazała również kraje, które zostaną oszczędzone i będą "stosunkowo spokojne". Zaznają też klęski Ukraina i Litwa, a w mniejszym stop­niu Łotwa i Estonia. Natomiast Białoruś, Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez Miło­sierdzie Boże, pozostanie Polska - twierdziła siostra Łucja.

Dodawała, że "Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów". Warto jednak pamiętać, że choć przepowiednie siostry Łucji uznane zostały przez Kościół katolicki, budziły wiele wątpliwości. Papież Benedykt XVI był wobec nich nieco sceptyczny.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PolskawojnaIII wojna światowaprzepowiednie
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