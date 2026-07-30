Kłamstwa zdarzają się każdemu. Niektórzy powiedzą nieprawdę, inni coś zatają albo dodadzą kilka szczegółów. Kłamiemy, bo nie chcemy komuś sprawić przykrości albo nie chcemy mówić prawdy. Gorzej, gdy ktoś kłamie jak z przysłowiowych nut i nie widzi w tym nic złego.
Ten znak zodiaku to urodzony kłamca
Astrologia również bardzo dobrze wie, który ze znaków zodiaku jest najbardziej nieszczery. Kłamie często a nawet bez przerwy i ma to wręcz we krwi. Zmyślanie jest dla niego tak naturalne, że czasem sam nie wie, co jest prawdą a co kłamstwem.
Oszustwa są wręcz wpisane w jego naturę. Według astrologów często trudno mu zaufać a to, co mówi lepiej sprawdzać i weryfikować. O jakim znaku zodiaku jest mowa? Według astrologii ten najbardziej nieszczery znak zodiaku to Skorpion. Znalazł się na samym szczycie rankingu największych zodiakalnych kłamców i manipulatorów.
Ten znak zodiaku to intrygant
Horoskopy często mówią, że osoby spod tego znaku zodiaku mają wstrętne charaktery. Nie lubią być szczere i potrafią w dosłownie kilka minut doprowadzić do kłótni. Skorpiony lubią wymyślać niestworzone historie albo dopowiadać to, co się nie wydarzyło do historii lub przygód, które im się przydarzyły. Sztukę konfabulacji rzeczywiście mają opanowaną do perfekcji. Kłamią, kiedy widzą w tym korzyści.
Te znaki zodiaku też lubią kłamać
Skorpion to nie jedyny znak zodiaku, który lubuje się w kłamstwach. Wśród tych, które też lubią kłamać i dosyć często to robią są:
- Bliźnięta
- Ryby
- Rak
- Baran
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.