15-21 marca 2026, czyli tydzień, w którym "maski opadną"

Według najstarszych ksiąg astrologicznych, okres ten znajduje się pod panowaniem tzw. "Czarnego Księżyca" (Lilith) w opozycji do Saturna. W świecie ezoteryki oznacza to czas brutalnej prawdy. Jeśli w Twoim życiu są tajemnice, nieuczciwe układy lub toksyczne relacje - ten tydzień je obnaży w sposób gwałtowny i bezpowrotny.

Proroctwo dla związków: Jeśli Twój związek opiera się na kłamstwie, między 15 a 21 marca dojdzie do incydentu, który zakończy tę relację. Nie będzie już drogi powrotnej.

Proroctwo dla finansów: Uważaj na "okazje życia" pojawiające się w tych dniach. „Czarny Księżyc” to czas iluzji – to, co wygląda na złoto, po 21 marca okaże się kamieniem.

Dlaczego 21 marca 2026 to data graniczna?

21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny, ale w 2026 roku to moment Wielkiego Przesilenia Losu. Numerolodzy wskazują, że suma cyfr tej daty generuje wibrację, która "zamyka stare portale". Kto do 21 marca nie uporządkuje swoich spraw, ten wejdzie w nowy cykl z ciężarem, którego nie udźwignie - ostrzega jedna z czołowych polskich tarocistek.

Jak przetrwać "Czarny Tydzień"? 3 zasady ochrony

Jasnowidze sugerują, że istnieją sposoby na zneutralizowanie negatywnych wibracji tego okresu:

Cisza w eterze: Między 15 a 21 marca unikaj ważnych deklaracji. Nie podpisuj umów, nie oświadczaj się, nie zwalniaj z pracy. Poczekaj, aż "pył opadnie". Oczyszczenie przestrzeni: Tradycja mówi o paleniu białej szałwii lub zwykłej soli w rogach mieszkania właśnie 15 marca. Ma to odciąć dopływ negatywnej energii, która w tym roku będzie wyjątkowo silna. Zasada "Oddaj, co nie Twoje": Jeśli masz długi (finansowe lub wdzięczności), spłacenie ich przed 15 marca sprawi, że klątwa "Czarnego Księżyca" Cię ominie.

Kto jest najbardziej narażony?

Proroctwo wskazuje na trzy znaki zodiaku, dla których ten tydzień będzie prawdziwym testem ognia: Bliźnięta, Panny i Ryby. To one odczują wpływ Saturna najsilniej. Jeśli należysz do tej grupy, 15 marca oznacz w kalendarzu na czerwono - to będzie Twój "dzień zero".