Krzysztof Jackowski to znany w Polsce jasnowidz. Nie tylko pomaga w poszukiwaniu zaginionych osób, ale od pewnego czasu dzieli się swoimi wizjami na temat tego, co wydarzy się w Polsce i na świecie. Jego wizje dotyczą m.in. konfliktów zbrojnych.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Ostrzega przed 2028 rokiem

W jednej z transmisji live, która pojawiła się na YouTubie jasnowidza z Człuchowa pod koniec 2025 roku, mówił o dosyć niedalekiej przyszłości. Jackowski uważa, że "dopiero stoimy przed III wojną światową".

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. 'Ameryka szykuje potężny blef'
Tak jak mówiłem, do 2028 roku sytuacja będzie taka, że w każdej chwili możemy spodziewać się bardzo pogłębionych działań zbrojnych na świecie. Warto jednak nie skupiać się na podziale: tu Polska, tam Czechy, tam Słowacja czy Niemcy. To nie jest konflikt regionalny – to przesilenie światowe, możliwość wojny światowej - wieszczy jasnowidz z Człuchowa.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Polska a III wojna światowa

Wspomniał również o tym, że już dwa lata temu wieszczył, że III wojna światowa to nie będzie wielki międzynarodowy front, tylko lokalne konflikty w różnych miejscach. Biorąc pod uwagę nasz region – Polskę – nie czuję bezpośrednich działań wojennych, ale czuję, że w pewnym momencie ludzie z niektórych części Polski mogą uciekać. To poczucie mam od 2008 roku, kiedy bezbłędnie przewidziałem krach bankowy 15 września 2008 mówi jasnowidz Jackowski.

Jasnowidz Jackowski mówi o "wielkiej wojnie na świecie"

Wtedy powiedziałem córce, że to doprowadzi do wielkiej wojny na świecie. Mówiłem, że przed tą wojną ludzie w Polsce i Europie będą bali się oddychać. To się potwierdziło podczas pandemii, kiedy ludzie naprawdę bali się cudzych oddechów, nosili maseczki – to był lęk przed oddychaniem - dodał jasnowidz Jackowski.