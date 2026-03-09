Dla wielu osób to czas nowych znajomości, spontanicznych decyzji i większej odwagi w sprawach serca. Może też pojawić się impuls do działania w sprawach finansowych. Niektóre znaki zodiaku szczególnie mocno odczują tę zmianę.

Wenus weszła do Barana. Te 4 znaki mogą liczyć na miłość i pieniądze

Baran. Dla Baranów to bardzo intensywny moment. Wenus w ich znaku przyciąga uwagę innych i sprzyja nowym znajomościom. Samotne osoby mogą spotkać kogoś, kto od razu wzbudzi silne emocje. W pracy pojawia się też szansa na dodatkowe pieniądze lub ciekawą propozycję. Kluczem będzie odwaga i szybkie działanie.

Lew. Lwy mogą liczyć na więcej szczęścia w relacjach. Wenus w Baranie wzmacnia ich naturalną charyzmę, dzięki czemu łatwiej będzie przyciągnąć sympatię innych ludzi. Może pojawić się także dobra okazja finansowa, zwłaszcza związana z nowym projektem lub współpracą.

Strzelec. Dla Strzelców zaczyna się czas flirtu, dobrej zabawy i nowych kontaktów. Wenus w ognistym znaku sprzyja spontanicznym spotkaniom i podróżom, podczas których może wydarzyć się coś ważnego. W finansach możliwy jest przypływ gotówki lub szansa na rozwój pomysłu, który wcześniej wydawał się tylko planem.

Bliźnięta. Bliźnięta mogą poczuć większą lekkość w relacjach z ludźmi. Pojawi się więcej okazji do spotkań i rozmów, które mogą przerodzić się w coś poważniejszego. Wenus w Baranie sprzyja też nowym kontaktom zawodowym. Jedna z takich znajomości może w przyszłości przełożyć się na konkretne pieniądze.