Słońce wchodzi do Barana. 4 znaki zodiaku mogą liczyć na miłość i pieniądze

Lena Ratajczyk
57 minut temu
Piątek, 20 marca 2026 roku, przynosi jedno z najważniejszych astrologicznych wydarzeń roku. O godzinie 15.45 Słońce wchodzi do znaku Barana, rozpoczynając nowy cykl - astrologiczny Nowy Rok. To moment przełomu, świeżej energii i impulsu do działania. Po czasie zamknięć i refleksji przychodzi pora na ruch, decyzje i odważne kroki.

Ingres Słońca do Barana zawsze niesie ze sobą silny zastrzyk energii, ale w tym roku jego wpływ może być szczególnie odczuwalny - zwłaszcza w obszarze miłości i finansów. Cztery znaki zodiaku mogą poczuć, że coś w ich życiu zaczyna się układać szybciej, łatwiej i bardziej… po ich myśli.

Baran – nowy początek, nowe szanse

To wasz moment. Słońce w waszym znaku działa jak kosmiczne "światło reflektorów" – wszystko staje się bardziej widoczne, a wy macie siłę, by sięgnąć po to, czego chcecie. W miłości możliwe są nowe znajomości lub odważne deklaracje. Jeśli chodzi o pieniądze – pojawia się okazja, która wymaga szybkiej decyzji, ale może przynieść realny zysk.

Byk – pieniądze z niespodziewanego źródła

Choć to nie jest jeszcze wasz sezon, możecie poczuć wyraźny przypływ stabilności finansowej. Ktoś może wam coś zaproponować, oddać zaległe pieniądze albo pojawi się pomysł, który szybko zacznie przynosić dochód. W miłości – więcej spokoju, ale też głębsze rozmowy, które zbliżają.

Rak – emocje, które prowadzą do szczęścia

Dla Raków ten moment może być zaskakująco dobry. Słońce w Baranie aktywuje waszą sferę relacji i decyzji życiowych. Możecie poczuć przypływ odwagi, by powiedzieć coś ważnego albo zrobić krok, na który długo się nie decydowaliście. Efekt? Większa bliskość i poczucie bezpieczeństwa – także finansowego.

Strzelec – szczęście w miłości i lekkość w finansach

Strzelce mogą poczuć prawdziwy przypływ radości. To czas flirtu, spontanicznych spotkań i dobrych wiadomości. Jeśli jesteście w relacji - możecie ją odświeżyć i nadać jej nową energię. W finansach - mniej napięcia, więcej luzu i poczucia, że "jakoś to będzie" - i tym razem naprawdę tak będzie.

Nowy cykl, nowe rozdanie

Wejście Słońca do Barana to zawsze symboliczny start - moment, w którym warto zostawić za sobą to, co już nie działa i zrobić miejsce na nowe. Nawet jeśli nie jesteś wśród wyróżnionych znaków, ta energia dotyczy wszystkich. To dobry czas, by podjąć decyzję, zacząć coś od nowa albo po prostu… zaufać, że życie zaczyna przyspieszać. Bo właśnie teraz zaczyna się coś nowego.

