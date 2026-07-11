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Aktualny horoskop na sobotę 11 lipca 2026 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Helena Tarotis
Helena TarotisAstrologini i tarocistka z pasji, duchowa przewodniczka, pasjonatka symboli, zaklęć i tego, co niewidzialne.
dzisiaj, 07:37
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Aktualny horoskop na sobotę 11 lipca 2026 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Aktualny horoskop na sobotę 11 lipca 2026 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby/Shutterstock
Sprawdź horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku na sobotę 11 lutego 2026 r. Dziś horoskop podsuwa konkretne, nowe pomysły na weekendowe uzupełnienie energii - znajdziesz tu niepowtarzalne mikro-rytuały, testy relacyjne i praktyczne triki organizacyjne, które możesz wdrożyć dziś od razu. Przeczytaj opis swojego znaku, wybierz jedną radę z sekcji Rada i zastosuj ją jeszcze dziś - sprawdź efekt do wieczora i daj znać, co zadziałało.

Horoskop dzienny - Baran (21 marca - 19 kwietnia)

Dziś twoja siła to skierowanie impetu w krótkie, zdecydowane akcje - zamiast wiele rozproszonych startów wybierz jedną sprawę i przeprowadź ją w trybie sprintu 25 minut pracy + natychmiastowa nagroda. Taki cykl pozwoli ci doświadczyć pełnego zamknięcia i doda poczucia osiągnięcia. Unikaj ryzyka impulsywnych obietnic - lepiej zrobić mało, ale dobrze.

Miłość - Zaproponuj partnerowi krótką, wspólną misję na 30 minut i dokończcie ją razem - to pokaże, jak działacie w praktyce i zacieśni relację. Single - umów krótkie, aktywne spotkanie, które pokaże waszą współpracę zamiast rozmów o przyszłości. Drobne, wykonalne gesty dziś więcej znaczą niż słowa.

Zdrowie - Wypróbuj protokół "3x5": trzy serie po 5 minut intensywnej aktywności rozłożone w ciągu dnia - to odświeży ciało bez nadmiernego zmęczenia. Uzupełniaj płyny i jedz białko po ostatnim cyklu, by mieć stabilny poziom energii. Po pracy daj sobie 10 minut spokojnego rozciągania.

Praca - Wybierz dziś jedną przeszkodę, która zabiera najwięcej czasu, i rozbij ją na kroki - wykonaj pierwszy z nich w technice sprintu 25 minut. Krótkie bloki pozwolą ci zapanować nad chaosem i stworzyć widoczny postęp. Komunikuj rezultat jednym zdaniem, by inni wiedzieli, że temat jest w ruchu.

Rada - Zrób dziś jeden 25-minutowy sprint na najważniejsze zadanie i natychmiast nagródź się drobną przyjemnością - ten schemat zbuduje motywację na resztę weekendu.

Horoskop dzienny - Byk (20 kwietnia - 20 maja)

Sobota sprzyja sensorycznym inwestycjom, ale dziś postaw na małe degustacje jakości - zamiast jednego dużego upgrade'u zrób trzy krótkie "testy jakości" w przestrzeni domowej lub pracy i wybierz ten, który naprawdę zmienia komfort. Twoje zmysły potrafią podpowiedzieć, co warto skalować. Stabilność i estetyka działają jak reset.

Miłość - Zaproponuj partnerowi wspólny test - spróbujcie trzech małych rzeczy (napój, deser, zapach) i wybierzcie ulubioną jako nowy rytuał wieczorny. To prosty sposób na budowanie bliźniaczej przyjemności i wspólnych wspomnień. Single - zaproś kogoś na krótkie degustacyjne spotkanie, by sprawdzić zgodność w drobiazgach.

Zdrowie - Wprowadź dziś „mikro-dbałość”: trzy krótkie akty po 7 minut służące regeneracji - delikatne rozciąganie, krótka medytacja i spacer. Małe, zmysłowe poprawki dają szybkie odczuwalne efekty. Zadbaj o porę snu i przyjemne warunki do odpoczynku.

Praca - Zidentyfikuj dziś jedną rzecz, którą możesz poprawić estetycznie lub ergonomicznie i wykonaj test - zaobserwuj zmianę samopoczucia i produktywności. Nawet drobna poprawka zwraca się w komforcie pracy. Komunikuj ulepszenie jako inwestycję w jakość zespołu.

Rada - Dziś wykonaj trzy szybkie testy jakości i wybierz jeden do utrzymania - maleńkie eksperymenty zamienią codzienność w bardziej komfortową rutynę.

Horoskop dzienny - Bliźnięta (21 maja - 20 czerwca)

Dziś twoja moc to selektywne przyswajanie informacji - zamiast otwierać wszystkie źródła stwórz „dietę informacyjną”: trzy źródła, trzy pytania, trzy notatki. Taka prosta rama pozwoli ci przyswajać wartościowe dane bez roztapiania energii. Po południu odetnij ekran na 45 minut i obserwuj, ile jasności zyskujesz.

Miłość - W relacji zastosuj zasadę "3 pytania, 1 plan" - każde z was zadaje trzy krótkie pytania, a następnie ustalacie jeden wspólny krok do wykonania. To buduje konkret i skraca niepotrzebne dyskusje. Single - używaj świadomej selekcji tematów na pierwszych spotkaniach, by lepiej filtrować dopasowania.

Zdrowie - Wprowadź dziś "informacyjny detox" - 45 minut bez mediów w południe i krótka aktywność fizyczna. To odświeża umysł i wspiera jakość snu. Nawadniaj się regularnie - to podstawa jasności.

Praca - Ustal dziś trzy kluczowe źródła informacji, z których będziesz korzystać, i spisz trzy wnioski - to zwiększy twoją efektywność i pozwoli szybciej działać na podstawie sensownych danych. Używaj krótkich notatek zamiast rozciągniętych raportów. Selekcja dziś równa się mocy.

Rada - Stwórz dziś dietę informacyjną i trzymaj się jej przez dzień - zauważysz, jak łatwiej jest podejmować trafne decyzje i utrzymać energię.

Horoskop dzienny - Rak (21 czerwca - 22 lipca)

Dziś twoja opiekuńczość zyskuje kształt dzięki konkretnym granicom - zamiast rozpraszać się natychmiast reagując na prośby, przygotuj "kartę pomocy": trzy rzeczy, które dziś możesz realnie zrobić dla innych i jedno, czego dziś nie robisz. Taka jasność ochroni twoją energię i przyniesie realny efekt bliskim.

Miłość - Zaproponuj partnerowi krótką listę trzech prostych rzeczy, które możesz zrobić w nadchodzącym tygodniu i ustalcie priorytety razem - praktyczne wsparcie buduje zaufanie. Single - zaoferuj drobną, praktyczną pomoc komuś, kogo chcesz lepiej poznać - czyny mówią głośniej niż słowa. Konsekwencja w małych rzeczach dziś robi różnicę.

Zdrowie - Zastosuj dziś regułę „granica odpoczynku”: ustal jedną godzinę bez telefonów i pracy, poświęconą wyłącznie regeneracji - krótka, zaplanowana przerwa zadziała lepiej niż chaotyczne odpoczynki. Utrzymuj regularne posiłki i lekki spacer po obiedzie. Małe rytuały stabilizują system nerwowy.

Praca - Stwórz dziś "kartę pomocy" dla zespołu z trzema jasnymi rzeczami, które możesz wziąć na siebie oraz jedną granicą, której nie przekraczasz - to ułatwi współpracę i ochroni twój czas. Delegowanie z jasnymi regułami jest dziś aktem odpowiedzialności. Twoja troska z granicą zyska szacunek.

Rada - Przygotuj dziś listę trzech realistycznych sposobów pomocy i trzymaj się granic - świadomość zakresu da ci więcej mocy do działania.

Horoskop dzienny - Lew (23 lipca - 22 sierpnia)

Dziś twoja charyzma rozkwita, gdy inwestujesz w czyjeś rozwinięcie - zamiast świecić samotnie, zaproponuj krótkie "mikro-mentoring" jednemu znajomemu lub współpracownikowi i pomóż mu osiągnąć mały cel. Twoje wsparcie wróci w lojalności i energii. Przywództwo przez wzmacnianie innych dziś procentuje.

Miłość - Zaproponuj partnerowi krótką sesję wzajemnego wsparcia - 15 minut na usłyszenie celów i 15 minut pomocy w planie ich realizacji - takie działanie zbliża i daje wspólny impuls. Single - zamiast autoprezentacji, zaoferuj komuś pomoc w drobnej kwestii - czyn często otwiera serca. Uznanie plus wsparcie to dziś silna mieszanka.

Zdrowie - Znajdź 10 minut na ruch, który sprawia ci autentyczną radość - taniec, dynamiczne rozciąganie lub zabawę z bliskimi - to natychmiast podniesie nastrój. Uzupełnij płyny i wybierz lekkie białko po aktywności. Radość w ruchu regeneruje i motywuje.

Praca - Wyróżnij dziś kogoś krótkim, publicznym uznaniem i zaoferuj praktyczne wsparcie w rozwinięciu jego pomysłu - twoje słowa i czyny wzmocnią kulturę pracy. Przywództwo przez wspieranie ma większy zasięg niż autopromocja. Bądź konkretny w tym, co oferujesz.

Rada - Wybierz dziś jedną osobę, której możesz dać mikro-mentoring i wykonaj to - inwestycja w innych wróci do ciebie w postaci nowych sojuszy.

Horoskop dzienny - Panna (23 sierpnia - 22 września)

Dziś twoja przewaga to sprytna minimalizacja - zamiast robić więcej, spisz trzy rzeczy, które możesz całkowicie wyeliminować z listy zadań na dziś. Eliminacja daje przestrzeń na jakość, a nie ilość. Twoja precyzja zyska sens, gdy zastosujesz ją do selekcji.

Miłość - Zaproponuj partnerowi eksperyment "co odpuszczamy" - wspólnie zdecydujcie o jednej rzeczy, której nie będziecie robić przez weekend i oceńcie, jak wpływa to na wasz komfort. Czasami redukcja obowiązków tworzy więcej przestrzeni na bliskość. Single - odpuść presję natychmiastowych wyników i skup się na jednym sensownym kroku.

Zdrowie - Wybierz dziś jedną rzecz do odpuszczenia (np. późne przekąski) i zastąp ją jednym prostym rytuałem - ziołowa herbata przed snem lub krótki spacer. Eliminacja niepotrzebnych elementów poprawia głębokość regeneracji. Systematyczność jest tu kluczem.

Praca - Sporządź dziś listę trzech rzeczy, których nie będziesz robić i zastosuj filtr tej listy przy przyjmowaniu zadań - odzyskany czas poświęć na jedno głębokie zadanie. Delegowanie i eliminacja to dziś twoja największa efektywność. Dokumentuj wyniki i skaluj.

Rada - Usuń dziś trzy nieistotne pozycje z planu i zobacz, ile energii zostanie na to, co naprawdę daje rezultat.

Horoskop dzienny - Waga (23 września - 22 października)

Dziś harmonia przychodzi przez małe ustawienia przestrzeni - zamiast debatować o emocjach zadbaj o trzy estetyczne korekty w otoczeniu, które uspokoją atmosferę i poprawią jakość relacji. Forma znacznie ułatwia treść i przywraca porządek w rozmowach. Twoje wyczucie proporcji ma praktyczny efekt.

Miłość - Przygotuj dziś „scenę bliskości”: jedno miękkie światło, jeden detal zapachowy i 10 minut bez telefonów - taka oprawa sprzyja szczerości i skupieniu na partnerze. Single - wybierz estetyczne, ciche miejsce na spotkanie, by ułatwić autentyczną wymianę. Estetyka ułatwia serce.

Zdrowie - Zadbaj dziś o estetykę posiłku i spokojne jedzenie - ładne podanie i brak ekranów pomogą lepiej trawić i szybciej się regenerować. Dodaj krótki spacer po posiłku, by wspomóc trawienie. Małe, estetyczne rytuały wpływają na ciało i umysł.

Praca - Zaprezentuj dziś pomysł opakowany w trzy czytelne elementy i estetyczną formę - prostota i ład przyspieszą decyzję. Twoje wyczucie proporcji dziś pomoże skrócić dyskusję i dojść do porozumienia. Minimalizm w oprawie zwiększa wpływ treści.

Rada - Wdróż dziś trzy estetyczne korekty w przestrzeni i używaj ich jako kotwic do resetu - zobaczysz, jak spokojniej działają rozmowy i decyzje.

Horoskop dzienny - Skorpion (23 października - 21 listopada)

Dziś transformacja ma sens, gdy zaczyna się od "listy cieni" - spisz jedną rzecz, której unikasz, i wykonaj pierwszy, symboliczny krok jej zmniejszenia lub zamknięcia. Namacalne domknięcie uwolni energię i pozwoli ruszyć dalej z jasnością. Twoja decyzyjność dziś jest narzędziem oczyszczenia.

Miłość - Zaproponuj partnerowi krótkie, praktyczne domknięcie tematu, który obciąża was oboje - jedno zdanie ustaleń i jedno działanie zamykające wystarczy. Single - napisz krótki list pożegnania ze starą narracją i odłóż go, by zrobić miejsce na nowe. Symboliczne odpuszczenie daje wolność.

Zdrowie - Zrób dziś szybki przegląd stanu ciała i wybierz jedną rzecz do natychmiastowej korekty - masaż, zmiana pozycji pracy lub 5 minut rozciągania. Konkretny, namacalny ruch przyniesie szybką ulgę. Słuchaj sygnałów ciała i reaguj zdecydowanie.

Praca - Wybierz dziś jedną zaległą sprawę i dokończ ją rytualnie: notatka, wysłana wiadomość i oznaczenie jako zamknięte - domknięcie uwolni mentalną przestrzeń na nowe projekty. Twoja zdolność do dopinania spraw zwiększy twój wpływ i spokój. Dokumentuj zakończenie i idź dalej.

Rada - Spisz dziś listę jednego cienia i wykonaj pierwszy rytuał zamknięcia - przestrzeń się oczyści i pojawi miejsce na świeże pomysły.

Horoskop dzienny - Strzelec (22 listopada - 21 grudnia)

Dziś twoja ciekawość najlepiej realizuje się przez "mini-przygody z sensem" - zamiast dalekich planów wybierz jedną krótką aktywność, która może dać nowe perspektywy i potraktuj ją jako mini-badanie. Krótkie doświadczenia dostarczą wniosków i rozmów, które wzbogacą weekend.

Miłość - Zaproponuj partnerowi 45-minutową mini-przygodę w okolicy i potraktuj ją jako test dopasowania energetycznego - nowe konteksty ujawniają, jak się razem czujecie. Single - idź na lokalne wydarzenie jako pole próbne - obserwuj reakcje zamiast stawiać oczekiwania. Lekkość dziś działa najlepiej.

Zdrowie - Wypróbuj dziś krótką aktywność na świeżym powietrzu 30-40 minut i oceniaj, czy chcesz włączyć ją do stałych nawyków - małe testy pomagają znaleźć pasującą formę ruchu. Pamiętaj o nawodnieniu i chwili regeneracji po wysiłku. Ruch daje jasność i inspirację.

Praca - Przeznacz dziś godzinę na zebranie inspiracji spoza branży i zapisz trzy pomysły, które można przetestować - świeże konteksty pobudzają kreatywność. Wybierz jedną rzecz do sprawdzenia w nadchodzącym tygodniu. Twoja otwartość dziś to kapitał.

Rada - Zorganizuj dziś mini-przygodę i potraktuj ją jako test - bez presji wyciągniesz cenne wnioski i nowe tematy rozmów.

Horoskop dzienny - Koziorożec (22 grudnia - 19 stycznia)

Dziś twoja siła rośnie, gdy dzielisz ambitne zadanie na "blokujące kamienie" 10-20 minut - zamiast myśleć o wielkim horyzoncie, ustaw sekwencję małych celów i wykonaj pierwszy z nich natychmiast. Małe ukończenia zbudują pewność i tempo. Konsekwencja w detalach da wymierne efekty.

Miłość - Ustal z partnerem trzy realistyczne, krótkie kroki do zrobienia razem i wykonaj pierwszy jeszcze dziś - wspólne działanie cementuje relację. Single - zaplanuj dziś konkretny krok ku poznaniu kogoś - realne działania przyciągają ludzi gotowych na współpracę. Realizm i wykonanie dziś pracują dla ciebie.

Zdrowie - Opracuj dziś mini-harmonogram: krótkie rozgrzewki rano, spacer w południe i wieczorne wyciszenie - wykonaj pierwszy element teraz. Małe zadania w stałym rytmie dają trwałe efekty. Konsekwencja jest twoim sprzymierzeńcem.

Praca - Rozbij dziś największy cel na trzy krótkie etapy i odhacz pierwszy - sygnał powstanie szybciej niż przypuszczasz. Twoja dyscyplina w realistycznych krokach zwiększy wpływ i zmniejszy stres. Deleguj tam, gdzie to możliwe.

Rada - Wypisz dziś krótkie kamienie milowe i wykonaj pierwszy - sygnał i poczucie kontroli przyjdą szybciej niż myślisz.

Horoskop dzienny - Wodnik (20 stycznia - 18 lutego)

Dziś twoje innowacje potrzebują szybkiego odbicia z rzeczywistością - zamiast dopracowywać projekt w próżni przygotuj 3-5 minutowy szkic lub pytanie badawcze i zaprezentuj je jednej osobie - dwie konkretne odpowiedzi wskażą kierunek. Szybka pętla zwrotna oszczędzi czas i energię.

Miłość - Zaproponuj partnerowi krótki eksperyment kreatywny: 20 minut idei i 5 minut oceny - wspólne tworzenie bez presji zbliża. Single - podziel się krótkim, oryginalnym pomysłem i obserwuj reakcję - praktyczny feedback odsiewa dopasowania. Walidacja daje jasność.

Zdrowie - Przetestuj dziś 8-10 minutową technikę relaksacyjną i oceń jej wpływ na samopoczucie - jeśli działa, włącz ją do porannych lub wieczornych rytuałów. Małe eksperymenty łatwiej utrzymać niż radykalne zmiany. Notuj wrażenia i dopracuj metodę.

Praca - Pokaż dziś minimalny prototyp pomysłu i poproś o dwie konkretne wskazówki - dwie sensowne uwagi wystarczą, by zdecydować kierunek dalszej pracy. Twoja gotowość do testowania oszczędzi zasoby i przyspieszy rozwój. Zapisz powtarzające się uwagi.

Rada - Przygotuj dziś 3-5 minutowy szkic koncepcji i zbierz dwie szczere reakcje - praktyczna walidacja pokaże najkrótszą drogę do rozwoju.

Horoskop dzienny - Ryby (19 lutego - 20 marca)

Dziś twoja wrażliwość zyskuje formę poprzez "skrót zmysłowy" - zamiast analizować uczucia długo stwórz 3-elementowy zestaw sensoryczny (dźwięk, zapach, tekstura), który natychmiast przywoła oczekiwany stan i noś go przy sobie jako kotwicę. Taka praktyka pomaga podejmować decyzje zgodne z intencją bez rozproszeń.

Miłość - Przygotuj razem z partnerem mały, zmysłowy zestaw na wieczór - lista, zapach i dotykowy drobiazg - i używajcie go jako sygnału synchronizacji. Single - miej przy sobie mały przedmiot, który przypomni, czego szukasz w kontakcie z innymi. Prosty symbol ułatwia autentyczność.

Zdrowie - Powiąż swój zestaw z krótkim rytuałem 5 minut rano i wieczorem - dźwięk, zapach lub dotyk uspokoją i pomogą regenerować system nerwowy. Pamiętaj o nawodnieniu i lekkich przekąskach po aktywności. Małe, sensoryczne rytuały działają szybko i skutecznie.

Praca - Ilustruj dziś intuicyjne pomysły prostym szkicem zamiast długich wyjaśnień - obraz szybciej przekazuje sens i skraca drogę do decyzji. Twoja kreatywność zyska, gdy znajdzie konkretną formę. Zapisz komentarze i wróć do nich z perspektywą.

Rada - Stwórz dziś 3-elementowy zestaw sensoryczny i noś go przy sobie jako kotwicę intencji - prosty sygnał pomoże ci wybierać działanie zgodne z uczuciami.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: horoskop dziennyhoroskophoroskop miłosny
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Helena Tarotis
Helena Tarotis

Od lat z fascynacją zgłębiam symbolikę kart tarota i układy planet, tworząc horoskopy i rozkłady, które inspirują do refleksji i pomagają odnaleźć wewnętrzną równowagę. W mojej pracy łączę intuicję z wiedzą astrologiczną, aby wspierać osoby szukające odpowiedzi, wskazówek lub po prostu chwili dla siebie.

Specjalizuję się w:

  • horoskopach dziennych, miesięcznych i rocznych
  • interpretacjach kart tarota
  • wglądach w sfery miłości, kariery i rozwoju osobistego
  • duchowa przewodniczka, pasjonatka symboli, zaklęć i tego, co niewidzialne.

Wierzę, że każdy z nas ma swój kosmiczny rytm — moim zadaniem jest pomóc Ci go odnaleźć.

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