Słońce w znaku Lwa – co oznacza ten ingres? Słońce jest naturalnym władcą Lwa, dlatego właśnie w tym znaku jego energia działa wyjątkowo mocno. To czas większej pewności siebie, kreatywności, charyzmy i gotowości do działania. Łatwiej zawalczyć o awans, podwyżkę, rozpocząć nowy projekt lub otworzyć się na uczucia.

Od 22 lipca do 22 sierpnia 2026 roku wiele osób poczuje przypływ motywacji, ale pięć znaków zodiaku może liczyć na wyjątkowo sprzyjające okoliczności.

Słońce wchodzi do Lwa. Te 5 znaków zodiaku może liczyć na pieniądze i miłość

Lew – zaczyna się twój najlepszy miesiąc

Słońce wraca do twojego znaku, dlatego odzyskujesz energię, pewność siebie i wiarę we własne możliwości. To świetny moment na rozmowy o podwyżce, zmianę pracy lub rozpoczęcie własnego projektu.

W miłości również wiele może się wydarzyć. Samotni mają dużą szansę na poznanie osoby, która szybko stanie się kimś ważnym, a osoby w związkach odczują przypływ namiętności i bliskości.

Strzelec – szczęście będzie po twojej stronie

Ogień wspiera ogień. Słońce w Lwie tworzy harmonijny układ ze Strzelcem, dzięki czemu łatwiej będzie przyciągać korzystne okazje.

Możliwe są dodatkowe pieniądze, premie, nowe propozycje zawodowe lub udane inwestycje. W uczuciach pojawi się więcej spontaniczności, a relacje mogą wejść na wyższy poziom.

Baran – czas odważnych decyzji

Dla Baranów rozpoczyna się okres, w którym warto postawić na siebie. Twoja odwaga zostanie zauważona, a przełożeni lub klienci mogą docenić wcześniejszy wysiłek.

To również dobry moment na nowe znajomości. Jeśli jesteś singlem, przypadkowe spotkanie może przerodzić się w coś znacznie poważniejszego.

Waga – nowe możliwości finansowe

Choć Waga i Lew należą do różnych żywiołów, ten układ sprzyja realizacji planów i rozwijaniu kontaktów zawodowych.

Pojawią się okazje do zwiększenia dochodów, podpisania korzystnej umowy lub rozpoczęcia współpracy, która z czasem okaże się bardzo opłacalna. W miłości warto powiedzieć wprost o swoich uczuciach – szczerość przyniesie najlepsze efekty.

Bliźnięta – los zacznie sprzyjać

Bliźnięta mogą liczyć na wyjątkowo intensywny czas pełen spotkań, rozmów i nowych propozycji. Nie zabraknie okazji do zarobienia dodatkowych pieniędzy lub rozpoczęcia projektu, który przyniesie zyski w kolejnych miesiącach.

Równie dobrze zapowiada się życie uczuciowe. Flirt może szybko przerodzić się w poważniejszą relację, a osoby będące w związkach odnajdą nową iskrę.

Słońce we Lwie. Nie tylko te znaki odczują zmianę

Wejście Słońca do Lwa przyniesie przypływ energii wszystkim znakom zodiaku. To dobry moment, aby wyjść z inicjatywą, pokazać swoje talenty i przestać odkładać ważne decyzje. Astrologiczny sezon Lwa premiuje odwagę, autentyczność i wiarę we własne możliwości.

Jeśli od dawna czekasz na odpowiedni moment, aby zrobić pierwszy krok – właśnie się rozpoczyna.