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To najgorszy numer mieszkania. Przyciąga nieszczęścia i niepowodzenia

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:28
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To najgorszy numer mieszkania. Numerologia wyjaśnia, dlaczego go nie wybierać/ShutterStock
Według numerologii nie tylko data urodzenia, ale także numer mieszkania przyciąga dobrą lub złą energię i wpływa na nasze życiowe powodzenie. Jego wibracja wpływają nie tylko na to, jak nam się wiedzie, ale też na nasze zachowania i tych, którzy w nim mieszkają. Istnieje jeden numer mieszkania, którego nie powinno się wybierać. Lepiej tego nie robić, bo przyciąga nieszczęścia i niepowodzenia. 

Nie tylko data urodzenia, ale również numer mieszkania może mieć wpływ na nasze życia. Według numerologii cyfry, jakie widnieją na drzwiach naszego domu, czy mieszkania, przyciągają dobrą albo złą energię. Ta może wpływać nie tylko na nas samych, ale też osoby, które z nami w nim przebywają. 

Ten numer warto mieć na drzwiach domu lub mieszkania

Jeśli numer mieszkania niesie ze sobą złą energię, ta może wpływać zarówno na zachowania, jak też samopoczucie domowników. Numerologia twierdzi, że ma to także wpływ na nasze problemy ze snem, koncentracją oraz emocjami. 

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Który numer mieszkania przynosi bogactwo a który harmonię?

Wśród cyfr, które warto wybierać kupując dom, czy mieszkanie, jest cyfra 6. To numer idealny dla tych, którzy zakładają rodzinę i planują potomstwo. Cyfra ta odpowiada za harmonię i poczucie bezpieczeństwa. Numerologia twierdzi, że 6 chroni przed sporami, złymi emocjami i umacnia relacje między domownikami. 

Tym, którzy marzą o wielkiej karierze, wysokich stanowiskach czy prowadzonych z powodzeniem biznesach, pomoże z kolei cyfra 8. To symbol bogactwa i sukcesu. Cyfra 8 w numerologii odpowiada również za finanse i sprzyja gromadzeniu pieniędzy. 

Tego numeru lepiej nie mieć na drzwiach. Lepiej go nie wybierać

Jakiej cyfry w takim razie lepiej nie mieć na drzwiach swojego mieszkania lub domu? Która z nich niesie ze sobą złą energię i sprawia, że emocje wśród domowników buzują i wciąż dochodzi do kłótni? Tą nie do końca pozytywną cyfrą jest 4. To właśnie ona uchodzi w numerologii za dosyć pechową.

Dlaczego ten numer mieszkania jest pechowy?

To przekonanie wywodzi się z języka chińskiego. Fonetyczny zapis cyfry 4 po chińsku jest bardzo podobny do tego, jak wypowiada się słowo śmierć. To właśnie ta cyfra może przyciągać nieszczęście i niepowodzenie. Sprawia, że domownicy kłócą się, są nerwowi albo źle śpią. Kupując dom lub mieszkanie warto zwrócić na to uwagę, jeśli wierzymy w to, że numerologia ma rację. 

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Źródło dziennik.pl
Tematy: horoskopmieszkanienumerologiadom
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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