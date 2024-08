Nie ma się co oszukiwać, wielkimi krokami zbliża się jesień. To będzie czas transformacji i zostawiania za sobą tego, co przemija. To będzie wyjątkowy czas pełen uczuć, ale też odczuwania tego, co dzieje się w świecie rzeczywistym.

Zanim to jednak nastąpi, czekają nas ostatnie dni sierpnia. Co w tych dniach czeka poszczególne znaki zodiaku?

Oto horoskop dla wszystkich znaków zodiaku

Baran

Ostatnie dni sierpnia to będzie czas inicjatyw i podejmowania kroków. Ryzyko, na które się teraz zdecydujesz, opłaci się. Na profity będzie trzeba poczekać do końca 2024 roku.

Byk

W ostatnich dniach wakacyjnego miesiąca przede wszystkim oddasz się zabawie. Będziesz czuć radość i obecność bliskich ci osób. Uśmiech nie będzie schodził z twojej twarzy.

Bliźnięta

To będzie chwila oddechu. Czas, gdy zapomnisz o tym, że wszystko trzeba dopiąć na ostatni guzik i odpowiadać nie tylko za swoje błędy. Daj sobie chwilę oddechu. Przestań się smucić.

Rak

Podreperujesz swój budżet. To będzie czas, gdy wpadnie jakaś gotówka albo dodatkowe zlecenie. Być może dowiesz się, że praca, na którą czekałeś jest w zasięgu ręki.

Lew

Jeśli masz o czymś zdecydować, nie rób tego teraz. To czas, kiedy trzeba pewne sprawy przełożyć na później. Odpocznij i spędź czas w domowym zaciszu.

Panna

Teraz jest twój czas. Udowodnisz, że to co robisz to nie tylko ciężka, ale też efektowna praca. Już na początku września zostanie za nią odpowiednio wynagrodzony.

Waga

Skupisz się na innych a nie na sobie. Wyciągniesz pomocną dłoń do kogoś, kto będzie jej potrzebował. Warto to zrobić, bo zyskasz przyjaciela na dobre i na złe.

Skorpion

Ostatnie dni sierpnia wykorzystasz na spotkania towarzyskie, ale też biznesowe. Postawisz jasne warunki i wyjaśnisz kilka ważnych dla ciebie spraw. Skup się też na odpoczynku i relaksie.

Strzelec

To będzie pracowity czas, nawet gdy wybierasz się na ostatnich kilka dni wolnego. Będziesz sprzątać, układać, porządkować. Poczujesz potrzebę oczyszczenia i przestrzeni, i swoich relacji.

Koziorożec

Idź przed siebie, nie myśl o tym, co było. Nie warto skupiać się na przeszłości. Lepiej spojrzeć w przyszłość i wyznaczyć sobie konkretny cel.

Wodnik

Nie będzie brakowało ci sił, mimo, że poczujesz, że nadchodzi jesień. Te ostatnie dni sierpnia dodadzą ci energii do działania. Przestaniesz się obawiać, dylematy schowasz do kieszeni i osiągniesz to, o czym od dawna marzyłeś.

Ryby

To nie będę łatwe dni. Usłyszysz coś, co sprawi ci przykrość. Nie warto jednak dusić tego w sobie i rozpamiętywać. Lepiej skierować myśli i energię na to, co rozwija i pasjonuje. Jeśli wybierasz się w podróż, łap wiatr w żagle i korzystaj z tego, co daje ci los.