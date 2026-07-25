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Pełnia Księżyca w Wodniku 29 lipca 2026 roku. Co nam przyniesie?

Lena Ratajczyk
Lena RatajczykRedaktorka Dziennik.pl
dzisiaj, 08:32
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Pełnia Księżyca w lipcu 2026 roku. Kiedy wypada i co nam przyniesie?
Pełnia Księżyca w lipcu 2026 roku. Kiedy wypada i co nam przyniesie?/Shutterstock
W środę 29 lipca 2026 roku o godz. 16.35 nastąpi lipcowa pełnia Księżyca, nazywana Księżycem Rogaczy (Buck Moon). W tym momencie Księżyc znajdzie się w opozycji do Słońca, co z astrologicznego punktu widzenia wyznacza kulminację cyklu księżycowego. Tym razem będzie to również pełnia w znaku Wodnika, która według astrologii sprzyja odważnym decyzjom, zamykaniu starych rozdziałów i otwieraniu się na nowe możliwości.

Sprawdź, jakie znaczenie ma lipcowa pełnia i co horoskop księżycowy zapowiada dla twojego znaku zodiaku.

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Kiedy wypada pełnia Księżyca w lipcu 2026?

Lipcowa pełnia przypada w środę, 29 lipca 2026 roku o godz. 16.35. W tym momencie Księżyc znajdzie się dokładnie w opozycji do Słońca, osiągając pełnię swojej fazy. Wieczorem, jeśli pogoda dopisze, jego niemal w pełni oświetlona tarcza będzie dobrze widoczna nad Polską.

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Skąd wzięła się nazwa Księżyc Rogaczy?

Lipcowa pełnia nosi nazwę Księżyca Rogaczy (Buck Moon). Określenie to wywodzi się z tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. W tym okresie roku samcom jeleni intensywnie odrastają poroża, dlatego właśnie z tym zjawiskiem zaczęto kojarzyć lipcową pełnię. Dziś nazwa Buck Moon jest używana na całym świecie jako jedno z tradycyjnych określeń pełni przypadającej w lipcu.

Pełnia w Wodniku – co oznacza w astrologii?

Podczas tej pełni Słońce będzie przebywać w znaku Lwa, a Księżyc w znaku Wodnika, tworząc między sobą astrologiczną opozycję. Symbolicznie jest to czas poszukiwania równowagi między własnymi ambicjami a dobrem innych, między potrzebą uznania a pragnieniem wolności i niezależności.

W astrologii pełnia w Wodniku sprzyja patrzeniu w przyszłość, przełamywaniu schematów, uwalnianiu się od ograniczeń oraz podejmowaniu decyzji, które mogą otworzyć nowy etap życia.

Co warto zrobić podczas pełni?

  • zakończyć sprawy, które od dawna pozostają nierozwiązane,
  • zrobić porządek w relacjach i obowiązkach,
  • zapisać cele oraz intencje na kolejne miesiące,
  • zaufać intuicji podczas podejmowania ważnych decyzji,
  • znaleźć czas na odpoczynek, refleksję lub medytację.

Czego lepiej unikać?

Pełnia często wiąże się z większym napięciem emocjonalnym. Dlatego warto unikać:

  • impulsywnych decyzji,
  • niepotrzebnych kłótni,
  • działania pod wpływem silnych emocji,
  • przeciążania się obowiązkami i stresem.
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Baran. Pełnia zachęci cię do odważnych decyzji dotyczących przyszłości. Możesz zakończyć projekt lub relację, która od dawna zabierała ci energię. Dobra wiadomość finansowa jest bliżej, niż myślisz.

Byk. To czas zmian zawodowych i uporządkowania planów. Nie bój się powiedzieć głośno, czego oczekujesz. W miłości szczera rozmowa pomoże wyjaśnić wiele nieporozumień.

Bliźnięta. Poczujesz potrzebę rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń. Możliwe są ważne decyzje dotyczące nauki, podróży lub pracy. Warto zaufać swojej ciekawości świata.

Rak. Pełnia pomoże zamknąć trudny etap związany z finansami lub emocjami. To dobry moment, by uwolnić się od ciężaru przeszłości i skupić na przyszłości.

Lew. Najważniejsze wydarzenia będą dotyczyły relacji. Dla jednych będzie to początek nowego etapu związku, dla innych moment podjęcia ważnej decyzji o przyszłości.

Panna. To dobry czas na uporządkowanie codziennych obowiązków i zadbanie o zdrowie. Nawet niewielkie zmiany wprowadzone teraz szybko przyniosą pozytywne efekty.

Waga. Pełnia sprzyja miłości, twórczości i realizacji marzeń. Możesz usłyszeć dobrą wiadomość lub spotkać osobę, która zainspiruje cię do działania.

Skorpion. Twoja uwaga skieruje się na dom i rodzinę. To dobry moment, aby zakończyć dawne spory i stworzyć więcej przestrzeni na spokój oraz odpoczynek.

Strzelec. Czekają cię ważne rozmowy i nowe informacje. Możesz otrzymać propozycję, która okaże się początkiem ciekawego projektu lub zawodowej zmiany.

Koziorożec. Na pierwszy plan wysuną się sprawy finansowe. Możliwe są nowe źródła dochodu, korzystne ustalenia lub decyzje, które poprawią twoją sytuację materialną.

Wodnik. To jedna z najważniejszych pełni roku właśnie dla ciebie. Możesz poczuć silną potrzebę rozpoczęcia nowego etapu życia, zmiany pracy, wyglądu lub sposobu myślenia. Zaufaj sobie i nie bój się zrobić pierwszego kroku.

Ryby. Pełnia zachęci do wyciszenia i regeneracji. Intuicja będzie wyjątkowo silna, dlatego warto wsłuchać się w siebie i nie podejmować decyzji pod wpływem presji otoczenia.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: horoskopPełnia księżycaPełniahoroskop miłosny
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Lena Ratajczyk
Lena Ratajczyk

Redaktorka specjalizująca się w tematyce lifestylowej. Prywatnie miłośniczka sportu, dobrej kuchni i astrologii.

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