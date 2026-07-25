Co oznacza koniec retrogradacji Merkurego? Merkury odpowiada za komunikację, naukę, dokumenty, podróże i codzienne decyzje. Gdy porusza się ruchem wstecznym, częściej dochodzi do pomyłek, opóźnień, nieporozumień czy konieczności poprawiania wcześniejszych ustaleń.

Po wyjściu z retrogradacji energia stopniowo wraca do normy. Sprawy nabierają tempa, łatwiej znaleźć właściwe słowa, a wiele osób odzyskuje poczucie kierunku. Ponieważ Merkury znajduje się w emocjonalnym znaku Raka, najważniejsze będą rozmowy dotyczące rodziny, domu, relacji i poczucia bezpieczeństwa.

Merkury w Raku wyszedł z retrogradacji. Te 4 znaki zodiaku mogą liczyć na szczęście

Rak – nowe otwarcie

To właśnie Raki odczują tę zmianę najmocniej. Ostatnie tygodnie mogły przynosić chaos, zmienne nastroje i trudności z podejmowaniem decyzji. Teraz sytuacja zacznie się klarować.

Możliwe są dobre wiadomości dotyczące rodziny, mieszkania lub finansów. Łatwiej będzie również wyjaśnić nieporozumienia i zakończyć rozmowy, które wcześniej prowadziły donikąd.

Skorpion – szczęście w sprawach zawodowych

Skorpiony mogą liczyć na wyraźny przypływ motywacji. To dobry moment na rozmowy z przełożonymi, składanie ważnych dokumentów czy rozpoczynanie nowych projektów.

Wiele spraw, które od tygodni utknęły w martwym punkcie, zacznie wreszcie posuwać się naprzód. Intuicja pomoże podjąć właściwe decyzje.

Ryby – dobre wiadomości i nowe możliwości

Dla Ryb końcówka lipca może przynieść przyjemne zaskoczenia. Powróci lekkość w kontaktach z ludźmi, a nowe znajomości okażą się bardziej wartościowe, niż początkowo będzie się wydawało.

To także dobry czas dla osób szukających inspiracji, rozwijających pasje lub planujących zmiany w życiu osobistym. Merkury pomoże nazwać emocje i łatwiej porozumieć się z bliskimi.

Panna – porządek zamiast chaosu

Panny, którymi Merkury astrologicznie włada, poczują wyraźną ulgę. Sprawy organizacyjne, urzędowe i zawodowe zaczną układać się znacznie sprawniej.

To dobry moment na podpisywanie umów, planowanie kolejnych miesięcy oraz podejmowanie decyzji, które wcześniej budziły wątpliwości. Zwiększy się także koncentracja i łatwiej będzie doprowadzić rozpoczęte projekty do końca.