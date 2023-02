Reklama

Niezależnie, od postawionego sobie pytania, horoskop partnerski 2023 pozwoli Ci uzyskać odpowiedzi na wszystkie nurtujące kwestie. To miłosna prognoza dla singli i osób w związkach na cały rok. Dowiedz się, co czeka Cię w najbliższych 12 miesiącach.

Szansa na nową miłość w 2023 roku

Ciekawi Cię prognoza miłosna na 2023 dla wszystkich znaków? Horoskop partnerski pozwoli Ci uzyskać pełen obraz tego, co czeka singli lub osoby w związkach w najbliższych miesiącach. Jeśli jesteś baranem, przygotuj się, że w tym roku na

pozytywne romantyczne zmiany. Bliźniaki w końcu wyjdą z kokona i będą odważnie mówić o uczuciach. Skorpiony będą musiały zacząć trzymać swoje emocje na wodzy, zaś nieśmiałe panny przestać zamykać się na umykające im okazje. Sprawdź swój znak i dowiedz się, co Cię czeka.

Horoskop partnerski 2023 - Baran 21.03 - 20.04

Baran może liczyć na naprawdę emocjonujący rok w miłości. Szczególnie, jeśli jest singlem. Czeka go wybór, między dwiema osobami. Jedna to powracająca z przeszłości, ale ukrywająca do tej pory swoje uczucia, która w końcu nabiera odwagi, by je wyjawić.

Druga to całkowicie nowa osoba, która swoją nieśmiałością rozpali żar zdobywcy u barana. Osoby w związkach mają okazję, by na nowo rozbudzić płomień, jeśli nieco do relacji wkradła się życiowa rutyna. Niestety, niektóre barany czekają burzliwe rozstania, które wisiały w powietrzu już od dawna. Jednak to nie porażka, a zrobienie miejsca na nowe w przyszłości.

Decydujący dla będzie 2 kwartał 2023r. Przygotujcie się na dużą dawkę komunikacji.

Karta na miłość 2023: 2 monety

Horoskop partnerski 2023 - Byk 21.04 - 21.05

Dla byka najbliższy rok pod kątem relacji będzie powrotem do przeszłości. Samotne osoby będą wspominały swoje przeszłe związki lub swoją największą miłość. Szacując popełnione błędy i określając cele na przyszłość, aby odciąć to, co już im nie służy. Będą otwarte na nowe znajomości, jednak nie rzucą się na głęboką wodę.

Chcą być pewne siebie i drugiej strony. Byki w związkach skupią się na pracy nad związkiem. Postawią na jasną komunikację i porządek, jeśli coś w ostatnim czasie nie działało w relacji, jak należy. Niektórym parom uda się zażegnać kryzys i zacząć związek na nowo, inne zaś, zdecydują się na rozstanie w zgodzie, bez burzliwych emocji. To będzie rok dążenia do harmonii.

Karta na miłość 2023: 3 buławy

Horoskop partnerski 2023 - Bliźnięta 22.05 - 21.06

Bliźnięta w końcu zdecydują się zamknąć bolesną przeszłość dotyczącą miłości. Koniec tkwienia w zranieniach, rozczarowaniach i zamknięciu. Nabiorą odwagi, aby zacząć działać i spełniać swoje marzenia. Zaczną komunikować swoje potrzeby i mówić o uczuciach. Szczególnie, jeśli do tej pory tego unikały. To pozwoli im na nowy początek w miłości.

Bliźnięta w związkach zdecydują, aby odciąć od siebie to, co toksyczne i negatywne. Jeśli tkwią w relacji z przyzwyczajenia lub współzależności, teraz będą to porządkować. W związkach, gdzie nie ma obecnie żadnych kryzysów i nieporozumień, pojawi się potrzeba, aby wnieść do relacji nieco więcej fantazji i na nowo odkrywać siebie nawzajem z partnerem.

Karta na miłość 2023: Król monet

Horoskop partnerski 2023 - Rak 22.06 - 22.07

Samotne raki rozwiną w końcu skrzydła. Ich wiecznie pragnące miłości i wrażliwe serce postanowią otworzyć się na nową osobę. Poczują wręcz wiatr w żaglach, jednak powinny uważać, aby nie rzucać się od razu na głęboką wodę. Niezobowiązujący romans, nie oznacza od razu, że to związek w stylu “kochamy się na zawsze”. Jest szansa na stały związek, jednak dopiero po 2 kwartale. Raki w związkach również odczują, że wchodzą z partnerem na wyższy poziom relacji. Będą zainspirowane, aby spróbować z partnerem nowych rzeczy. Poczują energię radości i tzw. “motylków w brzuchu”, tak, jak na początku związku, to zachęci je do tego, aby z większą fantazją niż rutyną patrzeć na siebie.

Karta na miłość 2023: 2 kielichów

Horoskop partnerski 2023 - Lew 23.07 - 23.08

Wolne lwy nabiorą w tym roku pazurów. Zachęci je do tego wewnętrzna potrzeba romansowania i poczucia porywu ognia.

Będą miały wiele okazji, aby tego doświadczyć, ponieważ mają szansę zmanifestować wiele ognistych, chociaż krótkich romansów. Lwy, które zapragną jednak stałej relacji, będą miały okazję taką stworzyć bliżej 3 i 4 kwartału.

Osoby w związkach również dadzą się ponieść drapieżności i chęci romansowania, zarówno z partnerem, jak i niestety niektórzy będą kuszeni osobami trzecimi.

Pozostanie wewnętrzny konflikt, czy iść za chwilową fantazją, czy pozostać wiernym partnerowi. Chęć podążania za erotyczną potrzebą, może sprowadzić na Was kłopoty. Eksperymentujcie lepiej z partnerem.

Karta na miłość: 5 buław

Horoskop partnerski 2023 - Panna 24.08 - 22.09

Dla panien 2023 rok będzie rokiem zmiany pod kątem miłości i relacji, ale też i w ich wnętrzach. W końcu poczują, że czas wyjść z nieśmiałości i wycofania i małymi krokami otworzyć się na miłość, zarówno własną, jak i do innych. Będą miały ku temu wiele okazji. Zaczną słuchać swoich potrzeb i małych zachcianek, co sprawi, że więcej osób zwróci na nie uwagę.

Staną się wręcz nie do poznania. Panny będące w związkach przerobią swoje lęki i problemy, szczególnie dotyczące utraty partnera. Zobaczą wszystko w całkowicie innych barwach, kiedy zaczną więcej komunikować się z drugą osobą. Niektóre panny poczują umocnienie w związku, inne zaś postanowią zakończyć te, które już nie działają.

Karta na miłość 2023: śmierć

Horoskop partnerski 2023 - Waga 23.09-22.10

Wagi zapragną zrównoważyć swoje życie uczuciowe. Samotni postanowią przepracować to, co blokuje ich przed osiągnięciem pełni szczęścia w miłości. Postanowią też określić, jakiego chciałyby przyciągnąć partnera. Nie pozwolą sobie już na toksyczne i niesatysfakcjonujące relacje. Zrozumieją, czego chcą od życia i związku. Mają szansę przyciągnąć do swojego życia dobrą osobę, z którą stworzą coś stałego.

Wagi po rozstaniach skupią się na odbudowywaniu siebie i nie rzucą się od razu w ramiona kogoś nowego. W związkach, nadejdzie chęć na pokusy, ale na szczęście zachowają rozsądek. Szczęśliwe związki będą miały szansę na jeszcze większe wzmocnienie swojej relacji, a może i odnowienie przysięgi.

Karta na miłość 2023: Cesarzowa

Horoskop partnerski 2023 - Skorpion 24.10 - 22.11

Skorpion stanie pod wieloma wyborami w tym roku. Targany emocjami z jednej strony będzie chciały spełniać swoje erotyczne zachcianki, z drugiej poczują zew do czegoś stabilniejszego. Niektórzy staną się łamaczami ludzkich serc, jednak powinny uważać na konsekwencje tego. Również na to, aby ktoś nie złamał ich serca.

Niektóre czeka próba rozbicia czyjegoś związku lub działanie z zemsty, jednak karty radzą odpuszczenie. Skorpiony w związkach również targane będą chęcią romansu, jeśli partner nie będzie spełniał ich fantazji i oczekiwań. To jednak droga pełna pułapek, która nie ma dobrego zakończenia. Lepiej, aby zainwestował swój czas w pracę nad obecnym związkiem.

Karta na miłość 2023: Diabeł

Horoskop partnerski 2023 - Strzelec 23.11 - 21.12

Samotne strzelce mają okazję na prawdziwe szczęście w miłości. Poczują się kochane i same będą kochać. Spotkają osoby, które będą im sprzyjać na każdym polu, również miłosnym. Jest szansa na początkowo platoniczną miłość, która potem przerodzi się w coś realnego, jeśli tylko obie strony pokonają swoje wewnętrzne blokady i w to uwierzą. Karty wskazują też na stabilizację, pomimo iż większość wybierze nieformalne związki na razie.



Strzelce w związkach mogą mieć chwilowe burze, jednak zaraz po nich wyjrzy słońce. To pozwoli Wam lepiej dotrzeć się z partnerem i oczyścić to, co długo siedziało w Was wzajemnie. Umożliwi Wam też pozytywny zwrot w komunikacji i lepsze poznanie siebie.

Karta na miłość 2023: Słońce

Horoskop partnerski 2023 - Koziorożec 22.12-20.01

Koziorożec mimo że nadal będzie próbował chronić swoje serce. Pójdzie na wewnętrzny kompromis i spróbuje otworzyć się na nowych ludzi. Jednak z naturalną mu rozwagą. Nie ma co liczyć, że wskoczy w ramiona pierwszej osoby. Bardziej będzie badał teren i powoli poznawał drugą stronę, zanim w pełni się otworzy. To dobrze, chociaż okazji do poznawania innych będzie miał naprawdę wiele. Bratnia duszę ma szansę spotkać pod koniec roku. W związkach nadejdzie ogromna potrzeba rozwoju i zmian. Odejścia od rutyny codzienności i spróbowania wprowadzenia świeżego powiewu w relacji. W niektórych związkach pojawi się obawa zdrady i chwile zazdrości. Będą one wynikiem niepotrzebnych nieporozumień.

Karta na miłość 2023: Magik

Horoskop partnerski 2023 - Wodnik 21.01 - 20.02

Wodniki popłyną na fali uczuć. I nic ich w tym nie zatrzyma. Będą pragnęły romansować, nawet z kilkoma osobami na raz. Poczują, że nie będą sobie żałować okazji w życiu. Jednak ich frywolność może nieco je zgubić. Albo złamią komuś serce, albo spotkają kogoś, kto będzie dla nich dużą lekcją i karmą, co doprowadzi je do transformacji. W związkach nastanie etap większej ciekawości siebie i chęci na odnowienie relacji, by poczuć się, jak na pierwszej randce. Niektóre wodniki jednak będą patrzeć za bardzo na boku. Niewinny flirt, łypnięcie okiem na kogoś na ulicy, może skończyć się dużą awanturą. Nie reflektowanie potrzeb partnera i jego obecności, może skończyć się rozstaniem. Doceć, że go masz.

Karta na miłość 2023: 2 buławy

Horoskop partnerski 2023 - Ryby 21.02 - 20.03

Skryte ryby mają szansę na spełnienie swoich marzeń w miłości. Pomimo lęków i chęci ucieczki z obawy przed zranieniem, w końcu otworzą się. Jednak nastąpi to dzięki wytrwałości i zdobywaniu przez drugą stronę. Tęsknota samotnych ryb za relacją niczym z bajki, spełni się w tym roku. Jednak karty radzą, aby zdjąć różowe okulary i zobaczyć, że druga strona nie jest idealna, a ma swoje wady i zalety. Niestety niektóre ryby mogą powrócić do starych schematów i zranień. Będące w związkach muszą zmierzyć się z chorobliwą zazdrością i kompleksami, które skutecznie mogą odsunąć od nich partnera. Uważajcie też na zamykanie się w sobie i rozpaczanie. Rozmawiajcie więcej z ukochanym.

Karta na miłość 2023: Wieża