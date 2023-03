Reklama

Jak dowiedzieć się, który znak zodiaku będzie dla nas kompatybilny, a którego najzdrowiej dla nas będzie unikać? Z pewnością pomoże w tym nie tylko znajomość swojego znaku, jak i partnera, ale też i układów planet. Chociaż to dość skomplikowana mieszanka.

Dlaczego? Ponieważ pomimo iż masz jeden dominujący znak, możesz być względem planet mieszanką innych znaków. Jak to wygląda w praktyce? Osoba urodzona pod znakiem raka, będzie miała domieszkę temperamentu lwa, wszystko zależy od tego, jaki był układ planet w momencie Twojego urodzenia. Zastanawiasz się, z jakim znakiem zodiaku najlepiej się dogadasz, a który po prostu będzie sprawiał, że będą targać Tobą emocje? Sprawdź!

Kto pasuje do Barana?

Baran to dość temperamenty typ i czasem trudno za nim nadążyć, dlatego najlepiej odnajdzie się w relacjach, które będą go motywować i dzięki, którym nie zabraknie mu nowych możliwości do przeżywania przygód. W uczuciach jest namiętny, to typ zdobywcy, który kiedy wybierze już osobę swojego serca, zrobi dla niej naprawdę wiele. Z pewnością będzie unikał relacji i osób, w których będzie czuł się związany, wtedy szybko ucieknie.

Tak żywiołowy znak potrzebuje równie żywiołowych przyjaciół, dlatego najlepiej odnajdzie się w towarzystwie znaków ze swojego trygonu, czyli lwa i strzelca. Chociaż będą to dość dynamiczne relacje. Związek baran ma szansę stworzyć bardzo owocny z bliźniakiem, który tak samo, jak on cieszy się pełnią życia. Nie odnajdzie się w relacji z rakiem, który będzie za bardzo wymagał od niego okazywania uczuć, z czym czasem baran może mieć problem.

Kto pasuje do Byka?

Byk potrafi być dość zaborczy w relacjach, jednak to znak wierny, jeśli już się zaangażuje. W życiu kieruje się potrzebą stabilności, dlatego będzie wszystkimi siłami dążył do zaspokojenia tego. Bezpieczeństwo emocjonalne również jest dla niego niezwykle istotne. Pomimo iż może wydawać się dość zamknięty, jest to znak, który potrzebuje częstego kontaktu fizycznego i kocha zmysłowość. Nie lubi jednak nagłych zmian w życiu.

Najbardziej harmonijne relacje byk stworzy z podobnym do siebie znakiem. Wrażliwość i delikatność raka będzie dla niego spełnieniem jego wewnętrznych potrzeb. Z pewnością w takiej relacji zrealizuje się, tworząc rodzinę lub bliską przyjaźń. Szczególnie, że oba te znaki mają podobne wartości. Skłonność wodnika do romansów i bycia wolnym duchem bez zważania na innych, raczej zniechęci byka. Nastąpi w takim wypadku konflikt interesów.

Kto pasuje do Bliźniąt?

Bliźnięta nie znoszą nudy. Ich dualna natura sprawia, że z jednej strony są czarujące, charyzmatyczne i wesołe, ale z drugiej kapryśne i niestałe. Mówi się, że to mistrzowie flirtu, które poszukują osób z temperamentem. Bardzo szybko nawiązują kontakty, ale równie szybko potrafią się nimi znudzić. W przypadku kryzysu lub problemów nie ma co na nie liczyć, raczej uciekają w siną dal niż będą chciały rozwiązać trudną sytuację, która powstała.

Ten znak zodiaku świetnie dogada się z innym temperamentnym znakiem, który tak, jak on kocha zabawę, przygody i kiedy coś się dzieje. Dlatego świetnie odnajdzie się w relacji z baranem, które również nic nie powstrzymuje w osiąganiu celów. Będą świetnie się uzupełniać i motywować. Mimo rozwiązłości skorpiona, bliźniaka odrzuci od niego zbytnia zazdrość i powierzchowność. Szczególnie, że znak ten potrzebuje mocnych intelektualnych bodźców.

Kto pasuje do Raka?

Rak to najbardziej wrażliwy ze wszystkich znaków. Ma prawdziwy talent do głębokiego zakochiwania się i tworzenia długotrwałych przyjaźni. Szczególnie, że cechuje go też ogromna empatia. Jest świetnym słuchaczem, chociaż bywa, że niekiedy jest nadwyraz przewrażliwiony i emocjonalny. Ogromną wartością jest dla niego rodzina, dlatego będzie dążył do jej stworzenia. Na pewno silna osobowość drugiej strony może go zdominować.

Z tym znakiem świetnie dogada się koziorożec, który podobnie jest znakiem dość zamkniętym i wycofanym. Pomimo iż ten drugi może mieć skłonności do nadmiernej kontroli, oba znaki stworzą naprawdę udaną relację. Inaczej będzie z wagą, która raczej nie odnajdzie się na dłużej przy emocjonalnym raku, ponieważ sama ceni wyważenie w tej materii. Inaczej będzie z panną, która będzie dla raka świetnym przyjacielem i wsparciem.

Kto pasuje do Lwa?

Lew to znak dość energiczny i odważny. To prawdziwy król wśród wszystkich 12 znaków, należący do trygonu ognia. Dlatego towarzyszy mu nieskrępowana seksualność, romantyczna natura, płomienna namiętność i głębokie pragnienie miłości. Jako przyjaciel ma prawdziwie serce na dłoni i zawsze obroni swoich najbliższych, jak na prawdziwego władcę przystało. Niestety czasem bywa jednak zbyt porywczy, co może być dla innych trudnością.

Na pewno świetnie dogada się z baranem, który ma podobny temperament do niego. Nie zabraknie wielu chwil namiętności między nimi, ale też rywalizacji, którą oba znaki tak bardzo uwielbiają. Jednak ich temperamenty dadzą też o sobie znać w kłótniach, by później intensywnie się pogodzić. Z koziorożcem raczej lew nie stworzy stałej relacji, ani przyjaźni, ponieważ ten pierwszy cechuje się zbytnią powściągliwością. Ich światy bardzo się różnią.

Kto pasuje do Panny?

Panna jest bardzo wyrozumiała, pomocna i bardzo empatyczna, dlatego świetnie rozumie potrzeby drugiego człowieka. Jednak zarazem i wymagająca, dlatego ceni jako swojego partnera osobę, która będzie odpowiednio inteligentna. Ceni też zadbany wygląd, dlatego atrakcyjność jest dla niej niezwykle ważna. Z negatywnej strony bywa bardzo oszczędna, a wręcz nawet skąpa, przez co może odrzucać od siebie niektóre osoby lub wywoływać spory.

Skorpion będzie świetnym partnerem do rozmów i relacji, dodatkowo da pannie wiele bodźców do inteligentnych i wielogodzinnych rozmów. To znaki, które są bystre, ambitne, intuicyjne i wręcz rozumieją się bez słów. Wodnik zaś będzie dla panny wyzwaniem nie do pokonania. Szczególnie, że mało delikatny i nieco rozrzutny wodnik, kochający życie, nie do końca odnajdzie się w relacji materialnie oszczędnej panny. Wręcz złamie jej szybko serce.

Kto pasuje do Wagi?

Waga z natury jest towarzyska i atrakcyjna. Czy tego chce, czy nie naturalnie flirtuje z otoczeniem, czasem nieświadomie. Ma to już po prostu w nawyku. To znak, który tylko wydaje się, że jest uległy, tak naprawdę twardo stąpa po ziemi. W życiu ceni zrównoważenie w każdym aspekcie życia. Dlatego nie daje się ponieść emocjonalnym gierką, ani sama stara się ich nie stosować. W otoczeniu lubi być podziwiana, chociaż nie gwiazdorzy.

Idealnym połączeniem dla wagi będzie relacja z lwem. Ponieważ świetnie będą się uzupełniać. Będą wzajemnie dbać o bliskość i flirt przez całą relację i dobrze się bawić, ponieważ oba znaki kochają cieszyć się życiem. Mimo różnych temperamentów, czeka ich ciekawe życie. Ryby dla wagi będą jak emocjonalne duszące kajdany, szczególnie, że będą zaborcze uczuciowo ze względu na własną niepewność siebie. Taka relacja będzie dusząca.

Kto pasuje do Skorpiona?

Skorpion to znak, który lubi intensywność, zarówno w relacjach, jak i codziennym życiu. Fascynuje go wszystko, co związane z seksualnością i rozwiązłością i jest bardzo otwarty na tego typu przygody. Kiedy jest z kimś potrafi świetnie używać wszystkich gier miłosnych, będąc przy tym niezwykle czuły i wyrafinowany. Jego negatywną stroną jest brak wierności i dość duży egocentryzm. W relacji jego potrzeby są ważniejsze niż potrzeby drugiej strony.

Co może być zaskakujące, skorpiona i ryby połączy zmysłowość i głębokie pragnienie wzajemnego oddania się. Szczególnie, że skorpion lubi kontrolować, zaś ryby są niezwykle uległe. Mistycyzm stanie się nieodłączną częścią ich życia, przy czym Skorpion zajmie się materią, a Ryby przejmą sferę ducha. W relacji z koziorożcem, jego zamknięcie sprawi, że skorpion poczuje się ograniczony i szybko zapragnie uciec z takiej niespełnionej relacji.

Kto pasuje do Strzelca?

Strzelec to znak ognia, który uwielbia działanie. W relacjach najważniejsze jest dla niego wspólne przeżywanie przygód, zarówno w przyjaźni, jak i miłości. Nie lubi też się nudzić, dlatego wciąż poszukuje sobie możliwości do nowych hobby lub podróży. Jest to znak, który nie przepada za zniewoleniem, dlatego szybko ucieknie z relacji, w której ktoś będzie chciał go zdominować. Jest to bardzo ambitny znak zodiaku z nietuzinkową osobowoscią.

Baran świetnie dogada się ze strzelcem, chociaż jak na dwa znaki trygonu ognia to dość wybuchowa mieszanka, która jednak stanowi przepis na sukces. To znaki, które będą się wzajemnie motywować, chociaż ich kłótnie będą zażarte. Jednak poczucie humoru obojga uratuje tą relację. Z panną nie do końca strzelec się dogada, ponieważ na dłuższą metę mogą zmęczyć się zbyt dużą różnicą temperamentów. Jednak mogą to wypracować.

Kto pasuje do Koziorożca?

Koziorożec jest dość zamkniętym znakiem. To prawdziwy orędownik tradycji i wieje od niego konserwatyzmem. Do tego jest bardzo odpowiedzialnym i wiernym znakiem, a do tego intelektualnym i ambitnym. Raczej ma introwertyczną naturę, ale jako przyjaciel potrafi być wierny. Nie lubi zmian, dlatego w życiu ceni sobie przede wszystkim stabilność na każdym gruncie. W kwestii materialnych jest raczej oszczędny niż rozrzutny. Nie lubi przygód.

Dla tego znaku świetnym kompanem będzie rak, który otoczy zamkniętego koziorożca troską i bliskością, jednak będą musiały wyrównać w sobie tę przeciwwagę w emocjach, aby rak nie zdominował emocjonalnie wycofanego koziorożca. Wodnik będzie kiepskim partnerem dla koziorożca ze względu na swój hulaszczy tryb życia względem spokoju koziorożca. Może dojść do tego, że takie połączenie różnych osobowości nie przetrwa.

Kto pasuje do Wodnika?

Wodnik to imprezowicz, kochający życie i flirt. Nie jest to specjalista od związków, ale za to wspaniały przyjaciel. Ze względu na swój rozrywkowy tryb życia, związanie się z kimś i dotrzymanie wierności będzie dla niego niezwykle trudne. Cechuje ten znak przebojowość, charyzma i otwartość oraz ogromna niezależność. W otoczeniu niekiedy może być odbierany jako niedojrzały i wciąż bujający w obłokach. Jest to typ powsinogi w podróży.

Rozrzutny seksualnie skorpion świetnie będzie współgrał z kochającym namiętność wodnikiem. Te znaki będą miały wiele tematów do rozmów i przygód do przeżycia. Raczej nie będą chciały nawiązać poważnej relacji, raczej skupią się na romansie. Ryby będą dla wodnika denerwujące pod kątem zbyt dużej emocjonalności i przewrażliwienia. Łatwo dadzą się zdominować wodnikowi, co może skończyć się dla nich bolesnym złamaniem serca.

Kto pasuje do Ryb?

Ryby to po raku drugi najbardziej emocjonalny i wrażliwy znak zodiaku. Są też niezwykle romantyczne i nie brakuje im momentów do bujania w obłokach. Niestety z drugiej strony potrafią być bardzo kontrolujące, niepewne siebie i przewrażliwione. Zwykle idealizują swoje relacje, co bywa dla nich dużym rozczarowaniem. Mają też tendencję do zbyt dużego poświęcania się kosztem samego siebie. To ich lekcja, którą powinny mocno przepracować.

W relacjach ryby świetnie porozumieją się z lwem. Zwiewne Ryby oczarują Lwa delikatnością i gotowością poddania się. Wniosą do jego świata prawdziwe uczucia, wyhamowują przy tym jego tendencję do teatralności i władczości. Oba znaki mają szansę na stworzenie stabilnego gruntu w relacji. Dobrze poczują się też przy równie wrażliwym raku. Nie zniosą zaś niestałości uczuć wodnika i zamknięcia na świat przez koziorożca.