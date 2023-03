Delikatność, czułość, finezja. Wybierając spośród tych znaków, z pewnością Ci tego nie zabraknie. Doznania, które zapamięta się na bardzo długo, są w ich towarzystwie, wręcz gwarantowane. Pod warunkiem, że jesteś otwarty podobnie do nich. Doświadczenie nie jest tutaj konieczne. Te znaki wszystkiego Cię nauczą. Szczególnie, że u jednego z nich zdominowanie to coś, co wręcz ubóstwia. I nie narzuca sobie w tym żadnych ograniczeń!

Otwórz przed tymi znakami kamasutrę, obojętnie na której stronie. Z pewnością żadnej pozycji nie odmówią, a wręcz z niepohamowaną ciekawością, będą chciały ją wypróbować przy nadarzającej się okazji. Jeśli jakiejś jeszcze nie znają, tym bardziej najdzie je ochota, aby spróbować poszerzyć zakres umiejętności. Zabawy w przebieranki i wchodzenie w rolę, to coś, co sprawi, że pikanteria w sypialni będzie sięgała zenitu. I to nie tylko w nocy!

O jakie dokładnie znaki chodzi? Mowa tutaj o byku, lwie, koziorożcu i…wodniku. Z nimi każda noc będzie prawdziwą krainą rozkoszy. I nigdy nie zabraknie czasu na eksperymenty i nowości, którymi nieustannie będą zaskakiwać swojego partnera. Jeśli chcesz przeżyć przygodę życia, która oderwie Cię od codzienności, z tą czwórką z pewnością Ci się to uda.

Wyuzdane znaki zodiaku: Byk

Osoby spod znaku byka nie bujają w obłokach. Są bardzo uziemieni i wiedzą, czego chcą. Również w intymności. Cechuje je konkretność i tego oczekują od partnera. Uwielbiają być zaskakiwane i zaskakiwać drugą stronę. Jedna stała pozycja szybko im się znudzi. Bardzo otwarte, będą chciały eksperymentować. Zawsze będa chętne na rozmowy o seksie i nie kryją się z tym. Wizyta w seksshopie z pewnością je ucieszy. Będa miały w czym wybierać.

Zbliżenie z partnerem chcą odczuwać wszystkimi zmysłami. Nie jest dla nich to tylko czysta fizyczność. Zawsze będą szukały w tym nieco mistycznego charakteru. Otwarte na kompromisy, będą nastawione na obopólne spełnienie. Jeśli odnajdą w łóżku spełnienie z danym partnerem, nie będą chciały szukać dalej. Po namiętnym akcie cenią sobie rozmowy z drugą osobą. Lubią dotyk i czułe głaskanie. Oschłość i obojętność skutecznie je odstraszy.

Dlatego, jeśli chcesz spędzić miłe chwile w towarzystwie byka, nie udawaj niedostępnego niewiniątka. Takie gierki nie zachęcą go, a wręcz przeciwnie,sprawią, że byk ucieknie tam, gdzie pieprz rośnie. On potrzebuje flirtu, romantycznego klimatu, otwartości. Konkretnego komunikatu, że obie strony chcą tego samego. Inaczej zamiast namiętnego fiku miku, będzie figa z makiem. Niektóre byki mogą być też chętne do wprowadzenia trójkątów do sypialni.

Wyuzdane znaki zodiaku: Lew

Osoby spod znaku lwa cechuje ogromny temperament. Nic dziwnego, w końcu to znak z trygonu ognia. Musi być płomiennie. Ich pragnienie i libido jest dość wysokie i nie ukrywają się z tym. Chcą ujarzmiać nić być ujarzmione i kochają pieszczoty. Erotyczne zabawy, seks pod gołym niebem, to dreszczyk emocji, który lubią najbardziej. W ich szufladzie z pewnością znajdzie się niejeden erotyczny gadżet. I znają każde nowinki w tym temacie.

Bywają w relacji intymnej nieco samolubne, jednak szybko dociera do nich, że przyjemność powinna być po obu stronach. Zawsze w zanadrzu mają sporo sprośnych żartów, którymi w odpowiednim towarzystwie sypią, jak z rękawa. Same też chętnie słuchają, jak opowiadają je inni. Mają ogromne fantazje i zawsze sprawia im radość, kiedy druga strona również ma podobne do nich. Wchodzenie w różne role z pewnością dodaje pikanterii w zbliżeniu.

Lwa nie trzeba długo zachęcać do gry wstępnej. Wystarczy dać mu znak, choćby przez delikatne zrzucenie ramiączka, jeśli jest męzczyzną lub jeśli kobietą, zadziała pocałunek w szyję. I gotowe, można zaczynać. Detale mają znaczenie. A lew kocha być pieszczony i dotykany. W końcu to kot, dlatego, jeśli odpowiednio go dotkniesz, z pewnością zamruczy.

Wyuzdane znaki zodiaku: Koziorożec

Koziorożce, chociaż z pozoru wydają się wycofane, mają w sobie wiele pokładów energii. Jeśli tylko nabiorą zaufania do drugiej strony, budzi się w nich prawdziwy drapieżca. Wtedy bardzo trudno będzie je powstrzymać. Nagle pod wpływem erotycznego impulsu okazuje się, że w cichym koziorożcu drzemie prawdziwy namiętny wulkan, gotowy do erupcji. Jednak jest małe “ale”. Fantazje spełni jedynie z partnerem, z którym łączy go głębokie uczucie.

Nie będzie też będzie skakał z kwiatka na kwiatek. Swój potencjał odkrywa nielicznym.

I może naprawdę nieźle zaskoczyć drugą stronę finezją, czułością i delikatnością. Noc z koziorożcem stanie się błogim spełnieniem marzeń. A poranek będzie wyglądał jak z bajki,

ze wspólnym śniadaniem i prysznicem. Pełen dotyku, subtelności i poruszenia wszystkich zmysłów. To będzie dzikość połączona z czułością, która wręcz mogłaby się nie kończyć.

Koziorożca rozpali się intelektualną rozmową i romantycznym, ale nienachalnym klimatem. Ceni on subtelność i wyrafinowanie. Gra wstępna w jego wykonaniu będzie dłuższym, ale bardzo przyjemnym rytuałem, który mógłby się nie kończyć. I nie będzie brakowało mu w tym nuty elegancji, którą bardzo ceni. Przygotowując się na wieczór z pewnością nie zapomni o płatkach róż, aromatycznej kąpieli czy truskawkach w czekoladzie z szampanem.

Wyuzdane znaki zodiaku: Wodnik

Wodnik uwielbia być podziwiany, zarówno na co dzień, jak i w łóżku. Dlatego nie odmawia sobie, jak najliczniejszych okazji do praktyki. Chce być prawdziwym mistrzem miłosnych igraszek. Wie, że dzięki temu nikt nie będzie w stanie mu się oprzeć. Bo i dlaczego? Cechuje go ogromna pasja, namiętność i temperament. Jednak musi uważać na egoizm, który czasem potrafi mu zasłonić potrzeby partnera. Wodnik wręcz kocha przygody.

Jest otwarty na spontaniczny seks i jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, to nigdy go nie odmówi. Robi to, na co ma ochotę i lubi, kiedy druga strona staje się zdominowana. To wodnik ma rozdawać karty. Tradycja i konwenanse są dla niego zbyt nudne. Dlatego kamasutrę i wszystkie nowinki erotyczne ma w jednym palcu. Kajdanki i bardziej wyuzdane gadżety mógłby wręcz kolekcjonować. Dobrze, aby partner był podobnie otwarty, jak on.

Seks w miejscu publicznym? Dla wodnika nie ma problemu! Dreszczyk adrenaliny bardzo go pobudza i wpłynie na większą jakość doznań. Nieważne, czy to plaża, przebieralnia w centrum handlowym lub parking. Nie liczy się miejsce, liczy się to, jak będzie przebiegało całe zbliżenie. Szeptanie czułych słówek czy podgryzanie sprawią, że z stanie się seksualną bestią, którą trudno będzie ujarzmić. Kilku partnerów na raz? Czemu nie!