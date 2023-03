Lew (23 lipca - 22 sierpnia)

Lwy są bardzo pewne siebie i uwielbiają być w centrum uwagi. Są bardzo towarzyskie i chętnie dzielą się swoją pozytywną energią z innymi. Lwy zawsze mają mnóstwo przyjaciół i często pełnią rolę lidera w grupie. Są znani z tego, że potrafią rozśmieszyć innych i sprawić, że każdy czuje się dobrze.

Przykłady znanych osób urodzonych w znaku Lwa to m.in.: Jennifer Lopez, Barack Obama, Madonna czy Chris Hemsworth.

Bliźnięta (21 maja - 20 czerwca)

Bliźnięta są bardzo elastyczne i umieją dostosować się do różnych sytuacji. Są pełni energii i mają duże poczucie humoru, co sprawia, że łatwo nawiązują nowe relacje. Bliźnięta są bardzo otwarci i łatwo się komunikują, co czyni ich świetnymi towarzyszami rozmów. Są znani z tego, że zawsze znajdą coś ciekawego do powiedzenia.

Przykłady znanych osób urodzonych w znaku Bliźniąt to m.in.: Angelina Jolie, Marilyn Monroe, Kanye West czy Johnny Depp.

Waga (23 września - 22 października)

Wagi są bardzo taktowne i zawsze starają się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla każdej sytuacji. Są bardzo wrażliwe i potrafią stworzyć silne więzi z ludźmi, z którymi się związują. Są bardzo uważne na swoje otoczenie i bardzo chętnie pomagają innym. Wagi są znane z tego, że potrafią stworzyć harmonię w grupie i unikają konfliktów.

Przykłady znanych osób urodzonych w znaku Wagi to m.in.: Will Smith, Gwen Stefani, Bruno Mars czy Kate Winslet.

Podsumowując, Lew, Bliźnięta i Waga to trzy najbardziej towarzyskie znaki zodiaku. Osoby urodzone w tych znakach są znane z tego, że potrafią nawiązywać i utrzymywać silne więzi z innymi ludźmi. Przykłady znanych osób urodzonych w tych znakach pokazują, że towarzyskość jest jedną z ważniejszych cech tych znaków i może przyczynić się do sukcesu.