Horoskop miłosny 2023 - Baran

Baran w związkach

Energia 2023 r. będzie sprzyjała zajętym baranom. Nabiorą one ochoty wnieść więcej ognia w swój związek, jeśli ostatnio był dłuższy czas rutyny. Niektórzy zapragną wznieść swoje relacje na wyższy poziom. Bliżej lata będzie idealna okazja do oświadczyn. Wspólny wyjazd na wakacje będzie temu sprzyjał. Wypoczęci, z czystą głową na nowo podejdziecie do swoich relacji. Na pewno nie będziecie się razem nudzić, szczególnie wieczorami.

Ognisty temperament będzie sprzyjał niewielkim sprzeczkom. Jeśli w porę dojdziecie do kompromisu z partnerem, nie zamienią się one w wielką kłótnię. Czasem mogą odzywać się dawne niesnaski i żale, spróbujcie na spokojnie o nich porozmawiać i puścić już w niepamięć. Czas, aby wszystko uporządkować, a to co złe, puścić w niepamięć. Ogromne znaczenie w baranich relacjach odgrywać będzie teraz komunikacja, zarówno z partnerem, jak i z sobą samym. W końcu zaczniecie kierować się sercem, a nie jedynie swoimi potrzebami. Partner z pewnością to dostrzeże i będzie baranowi za to wdzięczny.

Baran singiel

Rok 2023 r. jest pozytywnym rokiem pod kątem miłości dla baranów w związkach. Mają szansę spotkać w końcu swoją bratnią duszę, z którą stworzą szczęśliwą relację. Aby to jednak zrobić, powinny uleczyć się z dawnych zranień i zrozumieć, że ucieczka od uczuć i upartość w stawianiu na swoim, nie jest rozwiązaniem. Dla niektórych baranów jest szansa, że wróci ktoś z przeszłości, kto wcześniej ukrywał swoje uczucia. Teraz chce je wyrazić.

Trzeba będzie podjąć decyzję. Niektóre barany będą miały do wyboru między miłością nową, a starą. Nie każdy zdecyduje się, aby wejść do tej samej rzeki drugi raz. Inne, zaś podejdą z rezerwą do obu relacji. Wrócą lęk przed ponownym zranieniem, jednak barany będą stawiały im czoła. Najbliższy czas w miłości dla barana będzie lekcją asertywności, wyznaczania zdrowych granic, ale też i delikatności. Jest to potrzebne, aby nauczył się, że w relacjach nie musi walczyć ogniem. Baran zrozumie, że nie zawsze musi dać się ponieść temperamentowi. Mimo tych lekcji, czeka go spełnienie fizyczne i duchowe w miłości.

Karta na miłość: Kochankowie

Horoskop miłosny 2023 - Byk

Byk w związkach

Byki będące w relacjach mogą być zaskoczone obrotem sprawy. W niektórych związkach partnerzy postanowią wprowadzić trochę nowości do sypialni. Szczególnie wiosną, obudzi się w nich zew do namiętności i zmian. Przytłoczeni codzienności, zapragną się z niej wyzwolić i poczuć, jakby świat wokoło wcale nie istniał. Większość byków będzie takim obrotem spraw zachwycona. Z pewnością będzie to świeży powiew nie tylko w sypialni.

Może stać się też tak, że to właśnie byki będą inicjować te nowości w porozumieniu z partnerem. Inne, zaś odczują brak chęci na cokolwiek nowego. Zmęczeni pracą i zniechęceni wszystkim dookoła, raczej będą odsuwać się od partnera. Niestety wróży to spory kryzys, jeśli w porę nie opanują swojego pesymizmu. Zmęczony walką z wiatrakami partner sam zacznie się odsuwać. Istnieje ryzyko, że w końcu zacznie rozglądać się za kimś nowym. Niestety flirt lub zdrada będą wisiały w powietrzu. Pora, aby zaniedbujący partnera byk się obudził z letargu. W niektórych związkach zaczną się rozmowy o przyszłość relacji.

Byk singiel

Byki, które są singlami zapragną w końcu wyrwać się z letargu. Poczują chęć, by przestać spędzać samotnie wieczory. Zapragną bliskości, ciepła i stabilizacji,nawet, jeśli mocno udzielają się towarzysko. Zrozumieją, że dobrze mieć przyjaciół, jednak chcą też kogoś przy kim będą zasypiać nocą i budzić się o poranku. Niektórym singlom zburzy się całe postrzeganie relacji miłosnych. Całkowicie przewartościowują swoje życie i podejście.

Niektórym bykom może się zdarzyć, że dawna przyjaźń lub jeszcze istniejąca przerodzi się w prawdziwe uczucie. Pomimo iż początkowo obie strony będą bały się tej zmiany i zepsucia, tego co już zbudowały, decyzja o rozpoczęciu związku, będzie strzałem w dziesiątkę. Okaże się, że po trudnych doświadczeniach i nieustannych nieudanych próbach stworzenia szczęśliwego związku z kimś innym, w końcu mają szansę spełnić swoje marzenia. Jednak będzie wymagało to od nich prób odejścia od starych, negatywnych schematów i szczerej komunikacji z drugą stroną. Los będzie im jednak sprzyjał.

Karta na miłość: Wieża

Horoskop miłosny 2023 - Bliźnięta

Bliźnięta w związkach

Dla bliźniąt ostatni czas był okresem dużych przemian w stałych związkach. Bliźnięta, które do tej pory oszukiwały się, że są szczęśliwe, postanowiły to zmienić. Po zdjęciu różowych okularów dostrzegły, że ta relacja nie spełnia jednak jego oczekiwań. Na jaw może wyjść wiele kłamstw, toksycznych zachowań, manipulacji z obu stron. Bliźnięta zapragną kierować się sercem, a nie rozumem i ukierunkować się na to, czego naprawdę chcą, a czego już nie.

Rozstania, rozwody i separacje mogą pojawić się w tym roku. Tylko po to, aby na zgliszczach zbudować później coś nowego. Niektóre bliźnięta będą naprawiały swoje relacje, inne, zrozumieją, że nie ma już czego budować. W szczęśliwych związkach skończy się skupienie tylko na pracy. Oboje partnerów poczuje, że czas spędzić trochę czasu razem. Wspólny wyjazd, kolacja, spa na pewno dobrze im zrobi. To będzie też czas zwiększonej komunikacji między obojgiem. Nie zabraknie długich rozmów o swoich potrzebach. To pozwoli obu stronom poczuć się zrozumianymi i wysłuchanymi. Na nowo poczują miłość.

Bliźnięta singiel

Bliźnięta, które do tej pory bały się mówić o swoich uczuciach, w końcu nabiorą odwagi. Zrozumieją, że czasu jest mniej niż myślą i zaczną szukać dobrej okazji, by wyjawić pragnienia swojego serca. Poszukiwanie bratniej duszy stanie się dla nich teraz ważne. Koniec z samotnością i ukrywaniem się. Szczególnie od w połowie roku zaczną wychodzić ze swojego kokonu. Jeśli darzyły kogoś uczuciem od dawna, teraz wyjawią to tej osobie.

Niektóre bliźnięta będą też mierzyły się z bolesnymi doświadczeniami z przeszłości. To będzie czas na przepracowanie i uleczenie przekonań dotyczących relacji damsko-męskich. Lekcja dotyczy zrozumienia, że ból i odrzucenie tak naprawdę wzmocniły bliźnięta i czas teraz rozpocząć na nowo, z czystą kartą. Dojdą też do wniosku, że to wszystko było potrzebne do ich dojrzałości i zrozumienia, czego tak naprawdę chcą w życiu. Jeśli tylko nie będą wracały do swoich starych schematów, mają szansę na spełnienie swojego marzenia o szczęśliwej i zdrowej relacji. Muszą jednak działać szczerze z partnerem i zgodnie ze sobą.

Karta na miłość: Dwa kielichy