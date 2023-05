Energia będzie Cię roznosić, dlatego wykorzystasz każdą możliwość, aby wyjść na imprezę, rower czy spotkanie ze znajomymi. Single mają okazję poznać dwie osoby, które zawrócą im w głowie, ale z żadną z nie wyniknie relacja stała, a raczej wakacyjna przygoda. Pary powinny wybrać się na wspólny urlop, aby wnieść nieco żaru do relacji. Przyda Wam się trochę czasu tylko dla siebie, a nie życie tylko pracą.

Mimo że wakacje sprzyjają odpoczynkowi, nie puścisz lejców. Masz za dużo do zyskania, aby przesiadywać tylko z drinkiem pod palmą. W pracy czeka Cię wiele okazji do wypłynięcia na nowe lądy, które będziesz chciał wykorzystać. Służbowy wyjazd przyniesie Ci wiele ciekawych kontaktów i nowych możliwości. Chociaż nie zawsze będzie różowo, to torujesz sobie drogę na szczyt. Uważaj jednak na swoje zdrowie, a szczególnie jelita. Odstaw potrawy ciężkostrawne, słodycze i alkohol. Organizm będzie Ci za to wdzięczny.

Karta wakacyjna: Słońce