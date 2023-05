Raczej zachowa swoją naturalną przyziemność, mimo że ucieszy go bieg sytuacji. Single mają okazję poznać kogoś wartościowego, kto nie będzie letnią przygodą, zaś w związkach czas umacniania więzi. Będzie do tego wiele okazji, szczególnie, jeśli planujecie urlop lub wybierzecie się na spontaniczny wypad nad morze lub w góry. Wiele sobie wyjaśnicie. To pozwoli Wam się jeszcze bardziej zbliżyć się do siebie.

W pracy czeka stabilizacja i pozytywny zastój, to oznacza, że będziesz mógł pozwolić sobie na odpuszczenie i relaks. Największe burze już za Tobą, teraz można spokojnie obserwować zasiane plony. Zachowasz też równowagę między pracą a odpoczynkiem, co bardzo wyjdzie Ci na zdrowie. Znajdziesz też w końcu czas dla rodziny, która zdążyła się stęsknić za Twoją obecnością. Takie odetchnięcie dobrze zadziała na Twoją psychikę, która mogła być nieco obciążona w ostatnim okresie. Postaw też na rozwój nowych umiejętności.

Karta wakacyjna: Umiarkowanie