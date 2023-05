Nie zamkną się na miłość, ale nie będą jej na siłę szukać. Zrozumieją, że to co przeznaczone, samo stanie na ich drodze, a teraz najważniejsze jest, aby zadbać o siebie i spełniać swoje marzenia. W związkach strzelce będą stawiały na partnerstwo i wspólne spędzanie czasu. Być może odkryją nowe hobby, które jeszcze bardziej zbliży Was do siebie. To będzie bardzo aktywny czas, który będziecie spędzać zwykle poza domem.

W pracy też sukces, macie teraz dobry czas. Chociaż zadań do wykonania jest dużo, będziecie tryskać energią i optymizmem. Szef doceni Wasze starania, możliwe też wyjazdy w delegacje, które mocno umocnią Waszą pozycję. Uważaj jednak na udar słoneczny, dlatego nie zapominaj o nakryciu głowy lub nie wychodź na mocne słońce. Możliwe też kontuzje podczas uprawiania sportu lub jazdy na rowerze. Staraj się nie forsować i dać sobie na luz, aby nie narazić zbytnio własnego zdrowia. Zadbaj też o lekkostrawną dietę i wodę.

Karta wakacyjna: Gwiazda