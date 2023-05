Otworzą się na flirt, spotkania i nowe relacje. Co dobrze im zrobi, nawet, jeśli w te wakacje nie poznają miłości życia. Ryby w związkach nieco się ustabilizują i wzmocnią więź z partnerem. Będzie to jednak dopiero początek pracy nad ich relacją. Jednak nie od razu Rzym zbudowano - dlatego pamiętaj o cierpliwości i daniu sobie i partnerowi czasu.

Reklama

Ryby, które szukają dodatkowego zarobku, na wakacje podejmą się nowych wyzwań. Niektóre mogą nawet wyjechać tymczasowo za granice. Mimo dużej ilości pracy i zmęczenia fizycznego, w końcu im się to opłaci. Pozwoli im to na nowo przewartościować życie i podejście do pieniędzy. A zastrzyk gotówki zawsze się przyda. Powinny jednak zadbać o swoje zdrowie i skupić się na dobrym odżywianiu, odpoczynku i opanowaniu stresu i emocji, które często dają się im we znaki. Przyda się też suplementacja, aby wesprzeć organizm.

Karta wakacyjna: Rydwan