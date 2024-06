W czwartek, 20 czerwca, Słońce osiągnie swój najwyższy punkt na niebie, rozpoczynając astronomiczne lato. To wyjątkowy moment, który od wieków fascynował ludzkość, symbolizując zwycięstwo światła nad ciemnością. Jak co roku, przesilenie letnie niesie ze sobą potężną energię, która może wpłynąć na każdy znak zodiaku. Co zatem gwiazdy szykują dla nas w tym magicznym czasie?