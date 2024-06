Sprawdź, jakim typem kierowcy jesteś:

Baran (21 marca - 19 kwietnia): Król szos

Baran to urodzony lider, a za kółkiem nie jest inaczej. Uwielbia szybką jazdę i ryzyko, co może prowadzić do brawurowych manewrów. Cierpliwość nie jest jego mocną stroną – spodziewaj się głośnego trąbienia w korku!

Byk (20 kwietnia - 20 maja): Spokojny i opanowany

Byk ceni sobie komfort i bezpieczeństwo, co przekłada się na jego styl jazdy. Jest cierpliwy, przestrzega przepisów i unika ryzyka. Lubi luksusowe samochody i dobrą muzykę podczas jazdy.

Bliźnięta (21 maja - 20 czerwca): Mistrz wielozadaniowości

Bliźnięta za kółkiem to prawdziwy kameleon. Potrafią jednocześnie prowadzić, rozmawiać przez telefon i szukać najlepszej trasy. Ich zmienność może jednak prowadzić do nieprzewidywalnych manewrów.

Rak (21 czerwca - 22 lipca): Ostrożny i troskliwy

Rak to kierowca defensywny, który zawsze myśli o bezpieczeństwie swoim i innych. Jest uprzejmy, przepuszcza pieszych i unika konfliktów na drodze. Może być jednak zbyt ostrożny, co spowalnia ruch.

Lew (23 lipca - 22 sierpnia): Król drogi

Lew uwielbia być w centrum uwagi, a jego samochód to jego królestwo. Jeździ pewnie i stylowo, często wybierając drogie i rzucające się w oczy modele. Może być jednak arogancki i lekceważyć innych kierowców.

Panna (23 sierpnia - 22 września): Perfekcjonistka w każdym calu

Panna to kierowca zorganizowany i precyzyjny. Zawsze przestrzega przepisów, dba o swój samochód i planuje trasę z wyprzedzeniem. Może być jednak zbyt krytyczna wobec innych kierowców.

Waga (23 września - 22 października): Miłośnik harmonii

Waga ceni sobie spokój i harmonię, co widać również w jej stylu jazdy. Jest uprzejma, unika konfliktów i zawsze stara się znaleźć kompromis. Może jednak być niezdecydowana i mieć problemy z wyborem najlepszej trasy.

Skorpion (23 października - 21 listopada): Tajemniczy i zdeterminowany

Skorpion to kierowca intensywny i zdeterminowany. Jeździ pewnie i zdecydowanie, ale może być też agresywny i mściwy. Jego tajemniczość sprawia, że trudno przewidzieć jego zachowanie na drodze.

Strzelec (22 listopada - 21 grudnia): Poszukiwacz przygód

Strzelec to kierowca spontaniczny i żądny przygód. Uwielbia długie trasy, odkrywanie nowych miejsc i jazdę z wiatrem we włosach. Może być jednak lekkomyślny i nieprzestrzegać przepisów.

Koziorożec (22 grudnia - 19 stycznia): Odpowiedzialny i ambitny

Koziorożec to kierowca odpowiedzialny i ambitny. Zawsze przestrzega przepisów, dba o swój samochód i planuje trasę z wyprzedzeniem. Może być jednak zbyt poważny i skupiony na celu, co odbiera przyjemność z jazdy.

Wodnik (20 stycznia - 18 lutego): Innowator i nonkonformista

Wodnik to kierowca oryginalny i nieprzewidywalny. Lubi eksperymentować, testować nowe technologie i łamać konwencje. Może być jednak zbyt ekscentryczny i rozpraszać się za kierownicą.

Ryby (19 lutego - 20 marca): Marzyciel i empata

Ryby to kierowca wrażliwy i empatyczny. Zawsze zwraca uwagę na innych uczestników ruchu, przepuszcza pieszych i stara się unikać konfliktów. Może być jednak zbyt rozmarzony i niezdecydowany, co prowadzi do błędów na drodze.