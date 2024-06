Wiele osób uważa, że przedmioty znajdujące się w naszych domach nie zawsze przynoszą nam szczęście i mają dobrą energię. Możemy je przypadkowo przynieść sami do naszego gniazdka, czasem dostajemy je od osób, które nie do końca nam dobrze życzą.

Ten mebel z czasów PRL przynosi pecha

Najlepszym rozwiązaniem jest, jeśli czujemy, że w naszym życiu i otoczeniu, nie ma dobrej energii, po prostu się ich pozbyć. Takie porządki pomogą nam poczuć się lepiej i sprawić, że przerwiemy proces przyciągania złych mocy i energii. Okazuje się, że istnieje jeden przedmiot, który według dawnych wierzeń może ściągać pecha, niepowodzenia oraz konflikty.

Zaskakującym może być fakt, że znajdował się on w prawie każdym domu czasów PRL. Był nie tylko modnym, ale często używanym przedmiotem, a dokładnie meblem. O co chodzi? O bujany fotel. Ten przedmiot użytkowy czasów PRL zgodnie z irlandzkimi wierzeniami, zwłaszcza, jeśli był pusty, przyciągał złą energię oraz nieczyste siły.

Dlaczego ten mebel z czasów PRL przyciąga złą energię?

Wedle tego, w co wierzono, to właśnie one zasiadały wygodnie w pustym fotelu i zakłócały życie osób, które dany dom zamieszkiwały. Jeśli, więc w naszym domostwie znajduje się bujany fotel i używany jest bardzo rzadko, a nas spotykają niepowodzenia i wszelkiego rodzaju konflikty, to czas pomyśleć o tym, czy przypadkiem to nie jest odpowiedni czas na to, by się go pozbyć.

Te przedmioty w naszym domu też mogą być pechowe

Okazuje się, że nie tylko bujany fotel może przynosić pecha. Wśród przedmiotów, które znajdują się w domu i być może znajdowały się także w czasach PRL są stary zegar oraz poroże jelenia. One także mogą zakłócać nasz spokój i ściągać niepowodzenia. Jeśli zdecydujemy się na to, by te przynoszące pecha przedmioty usunąć z naszego domu, czy mieszkania, warto pamiętać, by te gruntowen porządi zrobić w słoneczny dzień.

Według chińskiej tradycji Feng Shui stary zegar to zwiastun choroby, śmierci lub pecha. Natomiast poroże jelenia przyciąga niepowodzenia i pechowe sytuacje. Rogi zwierząt w Feng Shui to z kolei symbol śmierci i okrucieństwa.