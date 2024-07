Już we wtorek, 2 lipca, Merkury, planeta komunikacji i intelektu, pożegna się z emocjonalnym znakiem Raka i wkroczy do ognistego Lwa. Ta zmiana przyniesie ze sobą falę energii, która wpłynie na nasze relacje, sposób wyrażania siebie oraz podejście do kreatywności. Przygotujcie się na czas pełen pasji, dramatyzmu i śmiałych deklaracji.